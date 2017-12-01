Москва, 1 декабря, 2017, 09:10 — ИА Регнум. С 1 декабря в России начали действовать ограничения на поставки из Бразилии свинины и говядины. Срочные меры были предприняты Россельхознадзором в связи с обнаружением в бразильской продукции запрещенных стимуляторов роста.

Свинья

Как ранее сообщала пресс-служба Россельхознадзора, в 2013 и 2014 годах ведомство проводило активную работу с министерством сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, чтобы не допустить ввоза в Россию мяса, при производстве которого использовался рактопамин. Однако бразильская сторона, несмотря на договоренности, все же допустила поставки в Россию такой продукции.

В 2017 году запрещенные стимуляторы роста были выявлены в бразильской мясной продукции в результате лабораторных исследований. В Россельхознадзоре предположили, что Бразилия не выполнила взятые на себя обязательства из-за серьезных кадровых и структурных изменений, коснувшихся в том числе и министерства сельского хозяйства.

Российская сторона предложили Бразилиа провести соответствующие переговоры, однако диалог до настоящего времени не состоялся.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в созданной Россельхознадзором информационной системе «Ветис» появились сведения о том, что в бразильском мясе обнаружен рактопамин. Эта добавка используется на последней стадии откорма свиней, она расщепляет жиры и способствует интенсивному наращиванию мышц. Среднесуточный привес в таком случае может возрасти на 10%, а потребление кормов животными — сократиться на 6%.

Продукция с содержанием рактопамина поставлялась в Россию с четырех бразильских предприятий. В России применение рактопамина запрещено, не допускается также ввоз продукции, полученной с применением этой добавки.