Кингстон, 1 декабря, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Известная американская модель Десири Гиббон была найдена мертвой в небольшом городке на острове Ямайка, сообщает 1 декабря Fox News.

Ночная дорога

26-летняя манекенщица искала работу на островном государстве, ее тело с насильственными признаками смерти было обнаружено на дороге.

Гиббон, получившая известность благодаря участию в конкурсах красоты и в модельном бизнесе, искала работу в индустрии туризма. На Ямайке ее бабушка владеет отелем, что, вероятно, должно было помочь женщине в поисках работы.

«Жестокость с которой было совершено преступление — вот что меня поразило больше всего. Она была избита до смерти», — рассказала журналистам мать модели.

Семья женщины создала страницу в интернете, целью которой является возвращение тела Гиббон домой, для этого принимаются пожертвования. В настоящий момент удалось собрать $17 тыс.

Десири Гиббон была разносторонней женщиной, помимо ее занятий модельным бизнесом, она также преподавала английский язык в Бразилии.