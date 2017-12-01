На 3,5% выросло производство молока в России за 10 месяцев
Москва, 1 декабря, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В России в сельхозорганизациях за январь-октябрь 2017 года произведено 13,1 млн тонн молока. Рост составил 3,5%, сообщили в Минсельхозе РФ.
По итогам 2016 года в сельхозорганизациях было получено более 12,6 млн тонн молока, что на 2,2% больше, чем в 2015 году
Средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях увеличился на 5,2% до 4455 кг.
Больше всего молока надоили в животноводческих хозяйствах Белгородской, Свердловской, Воронежской, Кировской, Калужской областей и Татарии.
При этом низкие надои зафиксированы в Башкирии, Карелии, Оренбургской и Тульской областях и Хабаровском крае.
В министерстве отметили, что производство молока выросло благодаря совершенствованию продуктивных качеств молочного скота.
Читайте также: В России производство молока увеличилось на 3,1%
Как сообщало ИА REGNUM, развитие молочного скотоводства в России — одно из приоритетных направлений в государственной аграрной политике. Для сохранения положительной динамики ее развития принимается необходимый комплекс мер, в том числе мероприятия по государственной поддержке фермеров.
Напомним, ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что в течение пяти лет Россия может сократить импорт молока до 5−10%.
Читайте также: Производство молока в России за год выросло на 2,2%