Москва, 1 декабря, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В России в сельхозорганизациях за январь-октябрь 2017 года произведено 13,1 млн тонн молока. Рост составил 3,5%, сообщили в Минсельхозе РФ.

(сс)GDJ Молоко

По итогам 2016 года в сельхозорганизациях было получено более 12,6 млн тонн молока, что на 2,2% больше, чем в 2015 году

Средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях увеличился на 5,2% до 4455 кг.

Больше всего молока надоили в животноводческих хозяйствах Белгородской, Свердловской, Воронежской, Кировской, Калужской областей и Татарии.

При этом низкие надои зафиксированы в Башкирии, Карелии, Оренбургской и Тульской областях и Хабаровском крае.

В министерстве отметили, что производство молока выросло благодаря совершенствованию продуктивных качеств молочного скота.

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Как сообщало ИА REGNUM, развитие молочного скотоводства в России — одно из приоритетных направлений в государственной аграрной политике. Для сохранения положительной динамики ее развития принимается необходимый комплекс мер, в том числе мероприятия по государственной поддержке фермеров.

Напомним, ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что в течение пяти лет Россия может сократить импорт молока до 5−10%.

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