Тольятти, Самарская область, 1 декабря, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Задержанный в Тольятти шпион службы безопасности Украины, был депортирован на родину, сообщил 1 декабря источник в правоохранительных органах.

Kyrgyzkorm.kg Арест

«Гражданин Украины, который ранее был завербован СБУ Украины и задержан в Тольятти, в сопровождении судебного пристава был доставлен в аэропорт «Курумоч» и депортирован из России», — цитирует РИА «Новости» собеседника.

Источник указал, что ночью мужчина вылетел в Стамбул, а оттуда должен будет проследовать в Одессу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пойманный в Тольятти агент Сергей Сотников был завербован СБУ и затем в качестве работника местного судоремонтного завода собирал сведения о предприятии.

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Передать добытые сведения мужчина не успел из-за задержания. Ввиду того, что своей деятельностью он не нанес ущерба России, было принято решение не привлекать его к уголовной ответственности и отпустить.