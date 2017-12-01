Москва, 1 декабря, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс посмеялся над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который обвинил госкорпорацию в трате 10 миллиардов бюджетных средств на производство чехла для смартфона. Соответствующий комментарий глава «Роснано» разместил на своей странице в соцсети Facebook.

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«Хи-хи», — написал Чубайс, поставив смеющийся смайлик.

Кроме того, глава «Роснано» опубликовал в соцсети ответ пресс-службы корпорации на обвинения Навального.

«В видео о распаковке гаджета, который никогда не производила компания «Роснано», все строится на подмене», — говорится в сообщении.

В «Роснано» отметили, что у ее проектной фирмы Plastic Logic американская Pop slate всего лишь покупала гибкий экран.

«Чехол для смартфона Pop Slate не работает, поскольку компания (к которой «Роснано» не имеет отношения) обанкротилась», — говорится в сообщении.