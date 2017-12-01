Якутск, 1 декабря, 2017, 11:47 — ИА Регнум. 1 декабря кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов прокомментировал заявления о ситуации в экономике РФ, сделанные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в ежегодном интервью СМИ. По мнению эксперта, несмотря на положительные макроэкономические показатели, население России продолжает беднеть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Премьер-министр РФ заявил журналистам, что экономика РФ вышла из рецессии и вошла в стадию роста, обещал по итогам 2017 года 2% прироста ВВП и рекордно низкую инфляцию в 3%, рост инвестиций в основной капитал более чем на 4%, стабильный и предсказуемый курс рубля. Медведев также подчеркнул, что зависимость экономики РФ от цен на нефть снижается, а говоря про пенсии, отметил, что в Пенсионном фонде всё в порядке и деньги на выплаты пожилым людям есть.

«Народ продолжает находиться под воздействием экономического кризиса при бодрых рапортах руководства о росте экономики за 2017 год, — отметил Юрий Данилов. — Положительные макроэкономические показатели экономики РФ оказались оторванными от микро — или нано — экономических показателей, касающихся конкретных людей. Население продолжает беднеть».

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Эксперт также подверг сомнению утверждение премьер-министра РФ о том, что экономика России уже меньше находится под влиянием цены нефти: «Легко говорить о том, что зависимость экономики страны от цен на нефть снижается, когда она превысила уровень 60 долларов за баррель».

Что касается заявлений о пенсионном обеспечении, то копить на достойную старость в России бессмысленно, уверен Юрий Данилов, даже несмотря на искусственное снижение инфляции до 3%.

«На самом деле реальная потребительская инфляция выше, так как из-за снижения покупательной способности многие товары заменяются на более дешёвые и некачественные. Вот такая статистика! Учитывая продолжение пенсионной реформы в России, можно смело предполагать, что все пенсионные накопления будут истрачены», — высказал мнение кандидат экономических наук.

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Как сообщало ИА REGNUM, в своём ежегодном интервью журналистам Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия не исчерпала возможности для роста, хоть и находится под воздействием экономических шоков — и внешних, и внутренних.

«На мой взгляд, сегодня мы можем свидетельствовать, что экономика вошла в стадию роста, и в целом те изменения, что происходили, вполне благоприятны. Прогнозов очень много, но все аналитики сходятся, что по итогам текущего года мы получим около 2% прироста ВВП», — сказал премьер-министр.

Он также сообщил, что в 2017 году в стране будет зафиксирована рекордно низкая инфляция — менее 3%.

Говоря о пенсионном обеспечении, Медведев отметил, что в Пенсионном фонде всё в порядке и деньги на выплаты пенсий в полном объёме есть. «Никаких проблем не будет — вообще никаких проблем», — заверил премьер-министр РФ.

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