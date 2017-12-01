Токио, 1 декабря, 2017, 08:52 — ИА Регнум. 1 мая на японский императорский трон взойдет старший сын нынешнего императора Японии Акихито, наследный принц Нарухито, сообщает 1 декабря японское агентство KyodoNews.

Японский самурай

Само отречение Акихито состоится 30 апреля 2019 года, решение по вопросу наследования императорской власти приняла специальная комиссия по делам императорской семьи. Длилось заседание комиссии 1 час 14 минут.

Отметим, секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга 22 ноября сообщил журналистам, что заседание, посвященное отречению Акихито, японского императора, состоится 1 декабря 2017 года.

«Заседание откроется 1 декабря», — сказал тогда Суга.

Напомним, верхняя палата парламента Японии в начале июня 2017 года приняла проект закона, предусматривающий возможность прижизненного отречения Акихито.

Согласно действующему законодательству, император может покинуть престол только тогда, когда умирает, поэтому Токио разработал специальный законопроект.

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