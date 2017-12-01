Москва, 1 декабря, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Северная Корея не делала акцента на признании ее ядерной державой в качестве обязательного условия начала переговоров с США, заявил по итогам визита в Пхеньян депутат Госдумы Виталий Пашин.

(stephan) Флаги КНДР

По его словам, КНДР готова рассмотреть разные варианты: либо признание статуса ядерной державы, либо носители ядерного оружия.

«Они выдвигают условие, чтобы их признали ядерной (державой), но это не является акцентом, что (Пхеньян) готов к переговорам только при условии ядерной державы», — цитирует Пашина РИА «Новости».

Депутат добавил, что КНДР просит Россию как-то повлиять на начало переговоров. И Пхеньян не ставит задачи о признании КНДР ядерной державой. Ранее в октябре в центральной северокорейской газете «Нодон синмун» вышел комментарий, в котором говорилось о возможности мирного сосуществования с США, если ядерный статус КНДР будет признан.

По итогам визита в КНДР член делегации Госдумы Виталий Пашин заявил журналистам, что встречи прошли на высоком уровне. В частности, председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам подтвердил, что Северная Корея готова сесть за стол переговоров.

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В Пхеньяне уверены, что не только добились своей цели — «стали ядерной державой», но и достигли паритета, и что проводимая ими политика позволила обеспечить безопасность страны. Один из аргументов, с помощью которого Пхеньян собирается убедить США в достижении паритета, — ракета, способная достичь «любой точки США», пишет «Интерфакс».

Глава делегации Казбек Тайсаев заявил о желании Пхеньяна видеть Россию в качестве посредника при переговорах с США. Поскольку «они прекрасно понимают, что без России решить конфликт вокруг Корейского полуострова не получится».

«Единственная страна, к которой, на мой взгляд, еще есть доверие в Пхеньяне, это наша страна», — цитирует Тайсаева «Интерфакс».

29 ноября в КНДР провели очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая упала в пределах исключительной экономической зоны Японии — в 250 км от префектуры Аомори. Позже власти заявили, что ракета способна поразить любую цель на территории США. В частности, об этом заявило посольство КНДР в Москве.

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США, со своей стороны, уже заговорили о том, что не будут терпеть положения, когда баллистические ракеты северян потенциально могут достичь континентальной территории США. Объявленная готовность президента США Дональда Трампа «уничтожить Северную Корею» подтверждена официально представителем Вашингтона в Совете Безопасности ООН Никки Хейли.

Япония также обеспокоилась. «Новая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР «Хвасон-15» способна нести мощный ядерный заряд, а также биологическое и химическое оружие», — заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра. По его словам, ракета «Хвасон-15» может оснащаться сверхмощной ядерной боеголовкой и способна достичь материковой части США.

О том, что Москва не останется статистом в случае реализации «лежащего на столе президента США» сценария Пентагона в отношении КНДР, Москва предупредила. Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал подтверждения намерений Вашингтона:

«США должны в первую очередь объяснить нам, чего они добиваются. Если Вашингтон хочет найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом ранее заявляла представительница Штатов в Совбезе ООН, то пусть и высшее американское руководство это подтвердит. Тогда мы будем знать, как нам реагировать».

Администрация США и лично президент Трамп не вправе ставить мир на грань вооруженного конфликта, который способен стать не только ядерным, но и глобальным.

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