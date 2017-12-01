Москва, 1 декабря, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки оказались в тупике, следуя своему курсу давления на Северную Корею. Об этом в своем микроблоге написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Комментируя намерение Вашингтона ввести против Пхеньяна новые санкции, сенатор рассказал о позиции Москвы в этом вопросе. Санкционный нажим на Пхеньян себя исчерпал, пояснил он.

«США со своим курсом давления на Пхеньян зашли в тупик. Это и есть предел силы», — написал Пушков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск — баллистическая ракета «Хвасон-15», преодолев 950 км, упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

29 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что против КНДР будут введены новые сакции. В телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином американский лидер подтвердил, что США намерены укреплять альянс между двумя странами в области сдерживания и обороны. Сеул и Вашингтон планируют убедить Пхеньян «вернуться на путь денуклеаризации любой ценой».

С связи с ракетными испытаниями КНДР было созвано экстренное совещание Совета Безопасности ООН. Как заявил пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генассамблеи Бренден Варма, Северная Корея может быть исключена из международной организации за систематическое нарушение принципов устава.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия негативно относится к введению новых санкций против Пхеньяна, и назвал это намерение США большой ошибкой. Министр напомнил, что прежние резолюции всегда включали требования возобновить переговоры, однако именно этот пункт американская сторона полностью игнорирует.