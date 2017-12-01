Москва, 1 декабря, 2017, 08:32 — ИА Регнум. По числу новых случаев заражения ВИЧ Россия занимает третье место в мире после ЮАР и Нигерии, заявил заместитель генсека ООН, исполнительный директор объединённой программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Мишель Сидибе, интервью с которым опубликовала 1 декабря газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Исполнительный директор UNAIDS заявил, что считает необходимым создание ускоренного плана мер по борьбе с заболеванием СПИД в России.

Сидибе отметил, что считает Россию единственным государством Восточной Европы и Центральной Азии, способным и остановить эпидемию внутри страны, и помочь другим странам региона.

«У России для этого есть все: научные достижения, ресурсы, четкое понимание характера эпидемии. Но чтобы остановить эпидемию, нужна политическая воля и новая стратегия по ускоренной борьбе с распространением ВИЧ-инфекции», — сказал исполнительный директор UNAIDS.

Кроме того, заместитель генсека ООН Сидибе призвал отменить «дискриминационную меру», ограничивающую въезд ВИЧ-инфицированных на территорию России, и сделать это к чемпионату мира по футболу 2018 года. Каким образом это может помочь подавлению якобы имеющей место эпидемии СПИД в России, руководитель UNAIDS не сообщил.

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Напомним, в мае 2017 года ИА REGNUM писало, что программа семинара-тренинга для учащихся 10—11-х классов школ Челябинска «Базовые знания по профилактике ВИЧ», проводимая муниципальным бюджетным учреждением Центр профилактического сопровождения (МБУ ЦПС) «Компас», признана нарушающей федеральное законодательство.

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Кроме связи с европейскими источниками, выявлена связь программы с американскими структурами, занимающимися вопросами здорового образа жизни.

В 1997 году, почти сразу после своего формирования, офис в Москве открыла UNAIDS. В организации борьбы со СПИДом в России в те годы активно участвовал также институт «Открытое общество» (Фонд Сороса — летом 2015 года был признан нежелательной организацией в России).