Вашингтон, 1 декабря, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Военные США должны решить, хотят ли они «возглавить грядущую революцию» в сфере боевой робототехники и искусственного интеллекта, сообщает телеканал CNN, отталкиваясь от данных аналитических компаний Work и Govini, анализировавших мировые достижения в этой области.

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«Этот выбор будет определяться той степенью, в которой министерство обороны США признает революционный потенциал искусственного интеллекта в военной сфере и передовые автономные системы», — говорится в докладе, полученном журналистами CNN.

Сообщается, что, по данным аналитиков, Белый дом и Пентагон должны определить, в какой степени США будут наращивать научные исследования и разработки в технологиях, связанных с искусственным интеллектом, включая искусственные нейронные сети, машинное самообучение, беспилотные системы и робототехнику.

В докладе отмечено, что и Китай, и Россия отметили для себя важность искусственного интеллекта для будущего мировой экономики и военной мощи.

Выступая перед студентами во время национального «открытого урока» в сентябре, президент России Владимир Путин заявил, что страна, которая лидирует в области компьютерного искусственного интеллекта, будет управлять миром.

«Слова президента России отражают то, что ученые в России и во всем мире давно обдумывают», — говорится в докладе военных аналитиков США.

Отметим, по их данным, в России идет процесс разработки беспилотных летательных аппаратов и транспортных средств для военного и гражданского использования, а также российские военные ведут разработку боевых роботов, и крылатых ракет, которые смогут самостоятельно обнаруживать радары и принимать решения относительно высоты, скорости и направления своего полета.

Напомним, 30 ноября заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов, выступая на заседании оборонного комитета Совета Федерации, сообщил, что в РФ готовы создать новейший ударный комплекс «Рудольф», который позволит сбивать спутники, находящиеся на орбите Земли.

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Кроме этого, эксперт перечислил более десятка проектов, над которыми сейчас работает предприятие. В их числе и «мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С», и ударный комплекс «Рудольф».

Также для российских военных планируется создание или завершено создание ракетного комплекса «Сармат», истребителя Су-35С, гиперзвуковой ракеты для боевых машин «Армата», «Курганец», «Бумеранг», а также зенитно-ракетного комплекса С-500 и многоцелевой подлодки проекта 885.

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