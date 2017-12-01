Курган, 1 декабря, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Из кранов курганцев течёт вода, не соответствующая санитарным нормам и правилам. Жители столицы Зауралья устали от постоянных отключений воды. Но ситуация в скором времени не изменится. Причина — изношенность сетей водоснабжения на 76%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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С водоотведением в городе ещё хуже: изношенность канализационных сетей Кургана на сегодняшний день составляет 93%. При таком проценте износа о качественных услугах по водоснабжению и водоотведению речи быть не может, отметил исполняющий обязанности генерального директора АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

Прокуратура Кургана отмечает рост числа жалоб и обращений граждан на качество питьевой воды и предоставление коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.

Администрацией города Кургана было утверждено техзадание на разработку инвестиционной программы «Водного союза» на 2017−2021 годы, эксплуатирующее сети предприятие её разработало, но департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в её утверждении отказал. Проблема в том, что ресурсники собираются приводить сети в порядок за счет роста валовой выручки, которая появится за счет увеличения тарифа, который предполагается более предельного индекса повышения цен на услуги водоснабжения и водоотведения для населения. Тем временем ресурсники говорят о работе в убыток: за девять месяцев 2017 года «Водный союз» затратил на 50 млн больше, чем получил обратно в виде платежей за поставленный ресурс.

Инвестиционную программу придётся переписать. Источниками финансирования модернизации сетей могут быть и бюджетные средства. «Водному союзу» планировалось субсидировать модернизацию сетей из бюджета в 2017 году на сумму 71 млн рублей, но на деле он получит всего 21 млн. Город платит лишь за выполненные работы. Исполняющий обязанности генерального директора АО «Водный союз» Владимир Овсянников заявляет, что износ труб невозможно остановить при таких расчетах. Необходимо ежегодно менять как минимум 30 километров труб, на деле же у предприятия едва хватает средств на 10 километров.

В департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области отправлена просьба включить мероприятия по замене сетей водоснабжения в Кургане в госпрограммы. Ранее столица Зауралья не могла войти в них по причине жестких критериев, поясняют в мэрии.

Отметим, что Курганским городским судом ранее было удовлетворено исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Курганской области к АО «Водный союз» с требованием привести качество питьевой воды, подаваемой потребителям Кургана, в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.107 4−01.2.1.4 к 1 ноября 2017 года.

В АО «Водный союз» говорят о невозможности исполнения требований. На данный момент судами удовлетворяются единичные иски от граждан. К примеру, в ходе рассмотрения обращения гражданина, проживающего в Кургане по проспекту Конституции, 42, на горячую воду ненадлежащего качества, которую отличает резкий запах, желто-серый цвет, присутствие в воде взвеси, были проведены лабораторные исследования. В воде было обнаружено превышение марганца и допустимой жёсткости. АО «Водный союз» было оштрафовано на 20 тыс. рублей.