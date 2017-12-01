Верещагино, Пермский край, 1 декабря, 2017, 07:43 — ИА Регнум. В городе Верещагино Пермского края прошёл одиночный пикет против реорганизации детских садов. Об этом 30 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Фёдоров Пикет в г. Верещагино Пермского края

Организатор и участник пикета Алексей Фёдоров выразил протест против «оптимизации» социальной инфраструктуры в Верещагинском районе, в частности реорганизации детских садов путём их присоединения к школам в качестве структурных подразделений.

«Многие жители города и района знают об этих действиях администрации и просят совета, что им нужно предпринять для того, чтобы остановить оптимизацию», — сказал Фёдоров.

Пикетчик раздал жителям города листовки о сути происходящих изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Верещагинского района приняла решение о реорганизации детских садов в сельских территориях. Планируется присоединить детсады к школам в качестве структурных подразделений. Власти района объясняют свою попытку экономией средств при сокращении административного персонала.

Жители посёлка Зюкайка Верещагинского района на родительских собраниях выразили протест против действий местных властей, а также собрали более 200 подписей против реорганизации детских садов (копии подписей имеются в распоряжении ИА REGNUM ).

Однако, по их мнению, власти района пытаются обойти мнение граждан. Начальник управления образования Верещагинского района Ольга Артёмова заявила, что «мнение жителей изучено, а дальше решение будут принимать люди, управляющие районом».

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Ранее аналогичный случай произошёл в селе Верхнечусовские Городки Чусовского района, где местные власти также решили присоединить детский сад к школе. Однако на прошедшем народном сходе жителям села удалось отстоять учреждение.

В Министерстве образования и науки Пермского края отрицают наличие решения о всеобщей реорганизации детских садов. В письме министра Раисы Кассиной, которое имеется в редакции ИА REGNUM, говорится, что все решения находятся в компетенции местных органов власти.