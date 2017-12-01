Токио, 1 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В центральной части Японии на химической фабрике Arakawa Chemical Industries произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Киодо.

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ЧП произошло в пятницу, 1 декабря, в городе Фудзи (префектура Сидзуока). По предварительным данным, в результате инцидента пострадали более 10 человек.

Отмечается, что после взрыва на фабрике, которая производит химвещества для производства чернил и бумаги для принтеров, начался пожар. Местные власти объявили об эвакуации близлежащих жилых домов.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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