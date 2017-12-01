Тяньцзинь, Китай, 1 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Шесть человек стали жертвами пожара в здании в китайской провинции Тяньцзинь, сообщает 1 декабря агентство «Синьхуа».

skeeze Пожар

По сведениям местных властей, пожар разгорелся рано утром 1 декабря на 38-м этаже жилого здания в городском округе Хэси. Пожарная команда сработала оперативно и в течение десяти минут добралась до места возгорания.

Начавшийся в четыре утра пожар был нейтрализован в 6:40. В результате выгорело более 300 кв. метров здания.

По одной из версий, причиной пожара стали неподобающие отделочные материалы, ставшие легкой добычей для огня.

Одиннадцать человек было госпитализировано, из них шестеро погибли во время реанимационных мероприятий. Власти начали расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в одном из пригородов Пекина 18 ноября погибли 19 человек, среди которых около половины несовершеннолетние.