Ульяновская область, 12 мая, 2004, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня в УВД Ульяновской области состоялось торжественное вручение документов на специализированные автомашины "Волга" районным подразделениям Управления внутренних дел области. На мероприятии присутствовали глава администрации области Владимир Шаманов, начальник областного УВД Валерий Лукин, руководители районных отделов УВД. Губернатор тепло поздравил всех присутствующих и поблагодарил за успешное проведение праздничных мероприятий 9 мая. Глава области особо отметил высокие показатели оперативно-служебной деятельности представителей охраны правопорядка по итогам четырех месяцев 2004 года. По словам Владимира Шаманова, системная работа с руководством УВД по формированию фонда началась 2 года назад. "Стояли две задачи - улучшение материально-технической базы (это не только автомобили, это и компьютеры и др.), и социальная защищенность сотрудников милиции, членов их семей и ветеранов. Сегодня - первый зримый результат. Эти автомобили будут большим подспорьем районным отделам внутренних дел, на них лежит основная тяжесть борьбы с преступностью", - сказал губернатор. 10 автомобилей ГАЗ-31105, приобретенные на средства "Целевого областного бюджетного фонда укрепления законности, общественного порядка и безопасности" распределили в следующие отделы УВД области: Ленинский, Железнодорожный, Заволжский, Базарно-Сызганский, Радищевский, Сенгилеевский, Старо-Кулаткинский, Старо-Майнский, Сурский и Тереньгульский. Кроме того, ВАЗ-2107 отправился в отдельный батальон дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД, а новенькую "Ниву" ВАЗ-21214 получила дежурная часть УВД, - сообщила пресс-служба администрации Ульяновской области.