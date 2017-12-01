Москва, 1 декабря, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев не будет участвовать в качестве кандидата в президентской кампании-2018, и поддержит кандидатуру Владимира Путина, об этом премьер-министр правительства РФ заявил 30 ноября в ходе ежегодной встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Однако, несмотря на отказ от претензий на президентское кресло, Медведев планирует продолжить политическую деятельность.

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«Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», — сказал он, комментируя вопрос о своем возможном участии в президентской гонке.

Для партии «Единая Россия» и для себя лично Медведев отвел роль поддержки на предстоящих выборах президента России кандидатуры Владимира Путина.

Напомним, Дмитрий Медведев в ходе интервью с пятью российскими телеканалами, сообщил, что действующему президенту России будет оказана такая поддержка на выборах вследствие того, что и председатель правительства России, и руководство партии «Единая Россия» считают, что Владимир Путин является успешным президентом страны.

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Отметим, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя 30 ноября выступление Дмитрия Медведева, отметил, что его заявление об отказе участвовать в президентской гонке-2018 года абсолютно закономерно.