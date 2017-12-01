Якутск, 1 декабря, 2017, 07:41 — ИА Регнум. 1 декабря политолог из Якутии Андрей Данилов прокомментировал заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что он не будет в 2018 году баллотироваться на выборах главы государства, прозвучавшее 30 ноября в ежегодном интервью премьер-министра журналистам. По мнению эксперта, Медведев, видимо, не хочет переходить дорогу Владимиру Путину, который, скорее всего, будет баллотироваться в президенты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Премьер-министр признался, что в текущий политический период себя в качестве главы государства не видит.

«Мне кажется, он руководствуется решением Владимира Владимировича, — предположил Андрей Данилов. — Хватит уже, попрезидентствовал, заработал себе на хлеб с маслом».

Эксперт также подчеркнул, что даже в случае участия победить в выборах Медведеву было бы непросто, так как в последние годы у него очень низкий рейтинг среди населения.

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«Я помню, его даже пытались убрать с поста премьер-министра коммунисты (был лозунг «Димон, выйди вон!»), и другие политические силы против него и его курса выступали. Так что к Дмитрию Медведеву давно есть вопросы у населения и некоторых политических сил. А его нежелание — ну естественно, не хочет переходить дорогу, как говорится, соратнику, коллеге, другу», — пояснил политолог.

При этом Андрей Данилов обратил внимание, что Дмитрий Медведев — человек молодой, намного младше Владимира Путина, а потому вполне может ещё попробовать свои силы на выборах президента РФ в 2024 году.

«По закону, после второго срока Путин должен будет сделать перерыв, и только в 2030 году сможет баллотироваться снова. Возможно, Медведев ждёт 2024 года, если, конечно, сложившиеся в России политическая и избирательная система продолжат существовать», — пояснил эксперт, по-прежнему не исключая того варианта, что Владимир Путин может объявить о своей отставке в новогоднюю ночь, представив стране своего преемника.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дмитрия Медведева, он намерен поддержать на выборах президента РФ в 2018 году действующего главу государства Владимира Путина.

«Если он выдвинет свою кандидатуру или согласится на её выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия и я лично как председатель партии будем его всячески поддерживать», — сказал премьер-министр РФ.