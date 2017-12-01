Пекин, 1 декабря, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Китай и Россия укрепят сотрудничество в сфере противоракетной обороны, заявило министерство обороны КНР 30 ноября, передает агентство «Синьхуа».

Российско-китайское компьютерное КШУ по противоракетной обороне. Москва. 2016

"Военные Китая и России проведут совместные противоракетные учения, основанные на компьютерной симуляции, с 11 по 16 декабря в Пекине», — заявил пресс-секретарь министерства обороны КНР У Цянь на очередном пресс-брифинге.

По словам У, учения ставят перед собой цель помочь сторонам вовремя установить внезапную провоцирующую атаку баллистических или крылатых ракет.

Он добавил. что учения не направлены против какой-то конкретной страны, но приготовления уже идут полным ходом.

Напомним, что новые компьютерные учения станут уже вторыми в своем роде для военных Китая и России. Первые проводились в мае 2016 года под названием «Воздушно-космическая безопасность — 2016».