Москва, 1 декабря, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 30 ноября относительно спокойно. Курс доллара США несколько часов торговался на уровне 58,60 руб., курс евро — на 69,45 руб. На ценовом скачке Brent вверх до $63,34 курс доллара снизился до 58,36 руб., курс евро — до 69,08 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Когда стали известны результаты встречи ОПЕК, баррель Brent подешевел на 1%, до $62,14. Участники сделки ОПЕК+ договорились о продлении сроков действующего соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

Трейдеры отреагировали продажей фьючерсов на нефть, так как им не понравился пункт, согласно которому условия соглашения могут быть пересмотрены в июне.

Курс рубля проигнорировал снижение нефтяных котировок, поскольку в это время американский доллар неожиданно для всех оказался под давлением. Его ослабление вызвало сообщение New York Times о том, что Белый дом планирует заменить госсекретаря Рекса Тиллерсона на Майка Помпео.

На этом фоне курс доллара остался торговаться на уровне 58,45 руб. Курс евро вырос к рублю до 69,77, используя поддержку от рынка Форекс.

Сегодня, 1 декабря, на торгах в Азии цена нефти сорта Brent восстановилась на 0,41%, до $62,95. Для российской валюты это позитивный фактор, но стоит обратить внимание на открытие долгового рынка.

Дело в том, что по итогам четверга индекс RGBI снизился на 0,06%, до 140,38. Если 1 декабря тенденция к снижению индекса сохранится, то перед выходными курс рубля закроется снижением.

Напомним, 30 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 17 коп. (-0,29%), до 58,45 руб., курс евро повысился на 8 коп. (+0,12%), до 69,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (+26,6%), евро/рубль — 379,5 млн евро (+22,8%).

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