Пекин, 1 декабря, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой, где политические деятели обменялись взглядами на развитие сотрудничества между Китаем и США, передает 30 ноября агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Си положительно оценил попытки Обамы в развитии отношений между странами за время его президентства.

Китайский лидер подчеркнул, что Китай и США несут на своих плечах огромную ответственность за безопасность и стабильность в мире, равно как и за его развитие и процветание.

Долгосрочное стабильное и здоровое развитие дипломатических отношений между Китаем и США соответствует интересам как обеих держав, так и всего мира, отметил Си.

Си рассказал Обаме о ключевых итогах XIX съезда Компартии Китая, который завершился в октябре.

Обама поблагодарил Си за прием и высоко оценил достижения Китая.

«Развитие конструктивных отношений между США и Китаем лежит в основе интересов двух стран», — заявил Обама, заметив, что лично он продолжит играть позитивную роль в развитии взаимного понимания между странами, а также обменов и сотрудничества на всеобщее благо.

Напомним, что Барак Обама занимал пост президента США с 2008 по 2016 гг. Он являлся президентом от Демократической партии, его президентство было противоречивым для Китая. С одной стороны, продвигаемая демократами политика глобализации играла на руку китайской экономике, с другой стороны, поддержка радикального ислама и дестабилизация Ближнего Востока отрезала его от ресурсов региона и логистических маршрутов.