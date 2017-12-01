В Москве пройдёт жеребьёвка ЧМ-2018
Москва, 1 декабря, 2017, 06:52 — ИА Регнум. В Москве 1 декабря состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие пройдёт на сцене Государственного Кремлёвского дворца.
Сборные, пробившиеся на чемпионат мира, узнают своих соперников по группе. Всего в мундиале примут участие тридцать две команды — из них 14 европейских сборных, включая Россию как страну-организатора соревнований. Также приедет пять команд от Азии, пять — от Южной Америки, пять — от Африки и три — от Северной и Центральной Америки.
До начала жеребьёвки все команды были распределены по четырём корзинам. В первую корзину попали сборные Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши, Франции и России. Это означает, что команды этих стран не сыграют друг с другом на групповом этапе.
Во второй корзине оказались команды Испании, Перу, Швейцарии, Англии, Колумбии, Мексики, Уругвая и Хорватии.
В третьей корзине — сборные Дании, Исландии, Коста-Рики, Швеции, Туниса, Египта, Сенегала и Ирана.
В четвёртой корзине — команды Сербии, Нигерии, Австралии, Японии, Марокко, Панамы, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
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По правилам ФИФА, команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу, за исключением европейских сборных. В шести группах будет по две команды из Европы, еще в двух — по одной.
Сборная России автоматически определена в группу А и в соперники получит по одной команде из каждой корзины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в жеребьёвке примут участие звёзды мирового футбола — Пеле, Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс, Никита Симонян. Кубок мира вынесет на сцену экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе, а одним из ведущих церемонии станет английский футболист Гари Линекер.
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Кроме того, в церемонии жеребьёвки может принять участие президент России Владимир Путин.
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