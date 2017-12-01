Москва, 1 декабря, 2017, 06:52 — ИА Регнум. В Москве 1 декабря состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Мероприятие пройдёт на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

AlexanderStein Жеребьевка

Сборные, пробившиеся на чемпионат мира, узнают своих соперников по группе. Всего в мундиале примут участие тридцать две команды — из них 14 европейских сборных, включая Россию как страну-организатора соревнований. Также приедет пять команд от Азии, пять — от Южной Америки, пять — от Африки и три — от Северной и Центральной Америки.

До начала жеребьёвки все команды были распределены по четырём корзинам. В первую корзину попали сборные Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши, Франции и России. Это означает, что команды этих стран не сыграют друг с другом на групповом этапе.

Во второй корзине оказались команды Испании, Перу, Швейцарии, Англии, Колумбии, Мексики, Уругвая и Хорватии.

В третьей корзине — сборные Дании, Исландии, Коста-Рики, Швеции, Туниса, Египта, Сенегала и Ирана.

В четвёртой корзине — команды Сербии, Нигерии, Австралии, Японии, Марокко, Панамы, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

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По правилам ФИФА, команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу, за исключением европейских сборных. В шести группах будет по две команды из Европы, еще в двух — по одной.

Сборная России автоматически определена в группу А и в соперники получит по одной команде из каждой корзины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в жеребьёвке примут участие звёзды мирового футбола — Пеле, Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс, Никита Симонян. Кубок мира вынесет на сцену экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе, а одним из ведущих церемонии станет английский футболист Гари Линекер.

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Кроме того, в церемонии жеребьёвки может принять участие президент России Владимир Путин.

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