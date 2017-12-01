Южно-Сахалинск, 1 декабря, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Жители Сахалина активно обсуждают заявление председателя правительства Дмитрия Медведева о том, что деньги на пенсии в Пенсионном фонде есть, которое он сделал в ходе своего ежегодного интервью журналистам 30 ноября. Политолог Валерий Чудесов, считает, что логика премьер-министра не укладывается в ежедневную жизнь дальневосточников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформатор. Медведев

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«Как должны отнестись к словам премьера пенсионеры? Я сам пенсионер — дальневосточник. Причем работающий пенсионер. Дмитрий Медведев сказал то, что он сказал. У него своя логика — он считает инфляцию, прочие параметры. И он говорит, что проблем с выплатой пенсий в стране нет и не ожидается. Видимо, это он имел в виду, когда говорил об «отсутствии проблем с пенсиями». Пенсионеры же с проблемами сталкиваются ежедневно — в магазине, при оплате услуг ЖКХ, транспорта, при возникновении проблем со здоровьем. Я, когда слышу такие заявления высокопоставленных чиновников, всегда задаюсь вопросом: что они имеют в виду? То, что с выплатой пенсий нет проблем — наверное, не повод для гордости и оптимизма. Главная проблема в размере пенсии. В том, могут ли пенсионеры выжить на эти деньги? Большинство не может, поэтому работает, пока позволяют силы. Вот теперь мы слышим, что индексировать пенсии работающим пенсионерам не будут. И опять — у властей своя логика: «раз работаешь, то зачем тебе индексация?». А у пенсионеров логика своя — «потому и работаем, что на пенсию не выжить». Логика властей не укладывается в ежедневную картину жизни обычных пенсионеров. В этом проблема», — сказал политолог.

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Терпите и живите

В 2016 году, по данным регионального отделения Пенсионного фонда, с Сахалина и Курил уехали 1620 пенсионеров. Люди уезжают в другие регионы, потому, что на островах на пенсию — не выжить.

«Что вы мне начислили? Как я буду жить на эти деньги в Южно-Сахалинске?!».

«У вас единственный вариант — уезжайте отсюда. Вы здесь никак не проживёте».

«Но я же местный! Я здесь родился, вырос. Мне некуда ехать!».

«Тогда терпите и живите», — привёл диалог пожилого сахалинца с сотрудниками островного Пенсионного фонда популярный сахалинский интернет-портал «Крабик».

По данным на 1 октября 2017 года, на Сахалине зарегистрирован 164 671 пенсионер. Средний размер пенсии составляет 17 391 рубль. Пенсионеров по старости подавляющее большинство — 146 296 человек. Средняя пенсия по старости — 18 166 рублей. Пенсия по потере кормильца составляет 9 444 рубля, таких получателей в островном регионе 3 617 человек. Пенсия по инвалидности на Сахалине и Курилах в среднем — 11 509 рублей, её получают 3 529 человек

Федеральных государственных гражданских служащих, вышедших на пенсию, на Сахалине насчитывается 294 человека. Средний размер пенсии у такой категории составляет 23 174 рубля.

56-летний сахалинец Сергей Александрович С. рассказал свою историю. История простая и грустная.

«Приехал на Сахалин ещё студентом. Хотел стать моряком, повидать дальние страны. Стал, повидал, женился на сахалинке и остался здесь жить. А теперь с супругой уезжаем в городок в Краснодарском крае. Там городок в три раза меньше, чем наш, а рынок в три раза больше. Ну, о чём говорить? Там люди почти ничего магазинного не покупают, всё с рынка, фермеры на хуторах растят и продают недорого. Там 15 тыс. рублей считается хорошей зарплатой. В Краснодарском крае много сахалинцев, да вообще весь Север там. Только из нашего дома в Южно-Сахалинске уехало 10 семей, с которыми мы когда-то, ещё в советское время, заселялись. Все пенсионеры едут на юг страны доживать. А доживать здесь, в нищете — какой смысл?» — рассказал сахалинский пенсионер.

Между тем если человек, несколько десятилетий отработавший на Крайнем Севере либо в районе, приравненном к Крайнему Северу, уедет, выйдя на пенсию, в южный или западный регион страны, то заработанную тяжким трудом «северную» надбавку к пенсии государство у него отберёт.

И тут опять — логика чиновников, не совместимая с реалиями жизни обычных пенсионеров. Не понять пенсионеру, почему, «отпахав» 30—40 лет на «северах», на морозе, он не может уехать в тёплые края, сохранив честно заработанную надбавку?

А у чиновников какая-то своя логика:

«Ну, раз уехал и живёт на юге — зачем «северную» надбавку платить?».

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В 2017 году Россию признали одной из худших стран в мире для проживания пенсионеров: в Глобальном пенсионном индексе наша страна оказалась на 40 месте из 43 возможных. После нас — только Бразилия, Греция, закрывает список Индия.

Индекс рассчитывают по 18 индикаторам: пенсионные финансы, качество жизни, здоровье, материальное благосостояние. Хуже всего в России дела обстоят со здоровьем пенсионеров. А по продолжительности жизни наша страна и вовсе заняла предпоследнее место в рейтинге.

Что касается Дальнего Востока и Севера, то здесь сегодня остаются лишь те пенсионеры, которым некуда, либо, что чаще всего, не на что уехать. Вот и остаются поневоле, работают, пока ноги носят и, увы, живут в большинстве случаев недолго.

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Как сообщало ИА REGNUM, слова российского премьера Дмитрия Медведева об отсутствии проблем с пенсиями вызвали неоднозначную реакцию общества. Оторванными от реальности назвал слова премьера председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин.

«Что значит — проблем не будет? Пенсионерам нужна индексация не ниже инфляции. Работающим пенсионерам уже давно пора проиндексировать пенсии, поскольку подавляющее большинство из них работает на очень низких ставках. А говорить, что с пенсиями проблем не будет — это какая-то утопия. Заявлять такое — неправильно для руководителя правительства страны», — сказал профсоюзный лидер.

У большинства российских пенсионеров пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в их регионах. И ПФР доплачивает до прожиточного минимума.

«Прожиточный минимум — это физиологическое выживание. Каково жить на таком уровне, без возможности съесть лишнюю котлету или в театр сходить, человеку, отработавшему 30 лет на производстве?» — возмутился Дербин.

30 ноября 2017 года глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью телеканалам заявил об отсутствии проблем с пенсиями.

Днём ранее, 29 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с работниками ремонтно-экипировочного бюро железнодорожной станции «Москва-Киевская» о том, что решение по поводу повышения пенсионного возраста пока не принято.

Ранее, в августе 2017 года, ВШЭ привела данные социсследований, согласно которым большинство россиян начисто утратили веру в помощь государства. В поддержку властей верят лишь 4% респондентов.

Между тем в Сахалинской области, население которой составляет 407 304 человек, в бюджете на 2018 год предусмотрены различные меры социальной поддержки для более 180 тыс. человек. При этом львиная доля соцпомощи придётся на рожениц и семьи с детьми.

По данным министра труда и социальной защиты Максима Топилина, 60% российских бедняков — семьи с детьми.

В июне 2017 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила о 22 млн россиян, живущих за чертой бедности.