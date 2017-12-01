Си Цзиньпин заявил об исторической роли Китая в строительстве нового мира
Гуанчжоу, Китай, 1 декабря, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайская дипломатия в новую эпоху призвана построить новый тип международных отношений в рамках единого будущего, передает 30 ноября агентство «Синьхуа».
Множество иностранных делегатов собралось 30 ноября на международном форуме Imperial Springs — 2017 в городе Гуанчжоу на юге Китая. Среди них присутствовали бывшие мировые лидеры, признанные ученые и представители бизнес-элиты. Все они собрались, чтобы обменяться взглядами по вопросам мирового управления.
Китайский лидер отметил, что новый тип международных отношений означает, что странам необходимо проявлять взаимное уважение, честность и справедливость, осуществляя при этом взаимовыгодное сотрудничество не на основе «закона джунглей» и конфронтации, а путем диалога и партнерства.
Общество совместного будущего принесет длительный мир, глобальную безопасность, всеобщее процветание, открытость и инклюзивность, сохранив, при этом красоту и чистоту мира, уверен Си.
«Будучи страной с населением более 1,3 млрд человек, Китай готов строить общество совместного будущего путем поддержания собственной долгосрочной стабильности и развития», — заявил Си.
По его словам, Китай всегда будет следовать мирному пути развития и никогда не будет стремиться к гегемонии, как это делали великие державы, добавив, что сотрудничество Китая с другими странами никогда не перейдет черту вмешательства во внутренние дела.
Китай займет более активную позицию в вопросе глобального управления, включая участие в политических соглашениях, касающихся международных вопросов, участие в миротворческих операциях под эгидой ООН, осуществление Парижского соглашения и Повестки дня в области устойчивого развития 2030.
«Наш путь развития социализма с китайскими особенностями — это исторический выбор народа. Исторические достижения Китая объединили нас вокруг этого пути», — заявил Си.
С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году, особенно с момента начала реформ открытости в 1978 году, Китай претерпел великие изменения. Он стал второй по величине мировой экономикой и улучшил жизнь более чем 1,3 млрд человек, выведя из нищеты 700 млн человек.
«Социализм с китайскими особенностями вступил в новую эпоху», — завил Си, обращаясь к делегатам.
Он объяснил, что главной задачей Китая является удовлетворение потребностей населения в его растущих нуждах во всех сферах, а сам Китай намерен стать великой современной социалистической державой уже к 2050 году. В ней будут царить сила, демократия, культурная продвинутость, гармония и красота.
Китай поставит человека в центр всего, проведя всестороннее реформирование и дальнейшее открытие страны.
«Наша цель столь же возвышенна, сколь проста. В конечном счете, мы хотим, чтобы китайский народ жил лучше», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что «Китай выступает за то, чтобы выбор пути развития определялся самим народом, и никакие универсальные модели здесь не приемлемы».
При этом, Китай готов поделиться своим опытом в вопросе управления страной с другими странами.
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Иностранные делегаты отметили, что Китай в новую эпоху принесет благо миру, поскольку страна продемонстрировала свое лидерство в глобальной экономике и продвижении многополярного формата мира.
Они одобрили, как отмечает издание, попытки Китая сделать глобализацию сбалансированной и инклюзивной, приверженность идее международного партнерства и его обеспокоенность климатическими изменениями.
Бывший президент Латвии Вике-Фрейберга Вайра, бывший премьер-министр Италии Романо Проди, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма и другие «пенсионеры» от политики также приняли участие в мероприятии.