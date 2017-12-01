Казань, 1 декабря, 2017, 05:04 — ИА Регнум. В Татарии платежи граждан за коммунальные услуги вырастут с 1 июля 2018 года. Обнародован указ главы региона Рустама Минниханова о показателях максимально допустимого роста платежей на 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

С 1 января 2018 года индекс размера платежа в муниципалитетах установлен на уровне 0, то есть рост тарифов не планируется. Они вырастут с 1 июля, максимальный индекс — 4,2%.

Для Казани прогнозные колебания тарифов будут следующими: на 5% подорожает электроснабжение — до 3,74 рубля/кВт/ч, на 4% станет дороже холодное водоснабжение — до 19,59 руб./куб. м, на 4% водооотведение — до 16,41 рубля/куб.м. Кроме того, ожидается рост тарифа на теплоснабжение на 4% — до 1691,88 рубля/Гкал и на столько же вырастет платёж за 1 куб. м горячей воды — до 134,3 рубля/куб.м. Удорожание коммунальных услуг затронет интересы 935 585 жителей столицы Татарии — 76%.

Напомним, индекс представляет собой максимально возможный рост совокупного платежа жителей региона за коммунальные услуги в среднем по территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября указом главы региона для ряда муниципалитетов был увеличен максимальный индекс изменения платы за услуги ЖКХ. В Казани, в частности, с 4,2% до 6,6%.

По данным Татарстанстата, за девять месяцев 2017 года субсидию по малообеспеченности для оплаты услуг ЖКХ получали 16,9% семей региона — 233,2 тыс. На эти цели было затрачено 1,457 млрд рублей, или в среднем 694,7 рубля в месяц на одну семью.

При общей численности жителей 3,88 млн человек в Татарии социальные льготы на оплату жилья и услуг ЖКХ к началу октября получали 810,2 тыс. человек. Общие расходы бюджетов на эти цели — 3,397 млрд рублей.

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