Вашингтон, 1 декабря, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Строительство по дну Черного моря из России в Турцию газопровода «Турецкий поток» вызывает категорическое несогласие США, заявил Джон Маккаррик, заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов американского Государственного департамента, сообщает Russia Today.

Gazprom.ru Турецкий поток

Как сказал представитель Госдепа в Лиссабоне, излагая позицию ведомства на Всемирном саммите по сжиженному газу, Вашингтон категорически против этого проекта.

«Мы не верим, что этот проект удастся реализовать, почему же я должен принимать во внимание другие варианты?» — сказал Маккаррик.

Напомним, саммит в Лиссабоне открылся 30 ноября. Представители американских газовых компаний выступили на нем с проектом, предлагающим «самый дешевый сжиженный газ в мире».

Ранее, 28 ноября, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон призвал Анкару отказаться от российского и иранского энергетических проектов в пользу США:

«Иран и Россия не могут дать турецкому народу таких политических и экономических выгод, которые дает членство в сообществе западных наций».