Тирасполь, 1 декабря, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Стремление Приднестровья к интеграции с Россией закономерно и объясняется многонациональной структурой общества и отсутствием ксенофобии в обеих странах. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он напомнил, что в Приднестровье живут представители более 30 национальностей и в этом республика также похожа на Россию, где насчитывается около 200 народов, тогда как Молдавия и Украина избрали путь защиты интересов «титульной нации».

«Духовно и ментально мы стремимся к тому, кто нам близок по духу, кто интернационалист, как и мы. Вот в чем смысл нашего желания быть с Россией», — сказал Красносельский.

Он добавил, что за 27 лет в Молдавии и ПМР сложились и развились разные правовые системы. Но два государства, по его словам, могут по-соседски дружить. Он предложил Молдавии «признать друг друга», «заключить мир о дружбе и согласии на тысячу лет» и жить отдельно, как Чехия и Словакия.

«Может быть, мы сгладим шероховатости и в один день поймем, что всё замечательно, всё устраивает — экономики работают, мир есть, так давайте сохраним этот статус-кво, признаем друг друга и заключим мир о дружбе и согласии на тысячу лет, образно говоря. Как Чехия и Словакия, к примеру. Вот к этому надо идти, и к этому мы придем обязательно», — сказал президент ПМР.