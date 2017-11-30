Ереван, 1 декабря, 2017, 00:53 — ИА Регнум. По просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время и состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны.

Премьер-министр Армении Караен Карапетян и глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили на встрече в Тбилиси 23 февраля 2017 г

Такое сообщение появилось 30 ноября на официальном сайте правительства Армении. Интересно, что информация анонсирующая визит грузинского премьера появилась на сайте правительства Армении несколькими часами ранее.

«1 декабря по приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили. В рамках визита запланированы его встречи с высшим руководством РА: президентом РА, председателем НС РА и премьер-министром РА.

После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в правительстве РА Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.

В мемориальном комплексе Цицернакаберд премьер-министр Грузии отдаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Гиорги Квирикашвили также посетит центр креативных технологий «Тумо», — говорилось в сообщении.

По поводу отмены визита пресс-служба грузинского правительства сообщила, что официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению состоится после того, как парламент Грузии утвердит обновленный состав правительства Грузии. В сообщении также говорится, что дата планируемого визита уточняется.

В армянской прессе есть предположения, что отмена визита Квирикашвили может быть связана с принятой на сессии ПАЧЭС декларации, в которую в последний момент без ведома армянской делегации были внесены изменения. В итоге в 21 пункте документа появился пункт, где говорится, «что конфликты в Черноморском регионе должны решаться на основании полного уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов ОЧЭС».

За принятие декларации, которая армянская сторона охарактеризовала, как противоречащая не только интересам Армении, но и принципам международного права, проголосовала также Грузия. Согласно армянским СМИ, к Квирикашвили могли появиться вопросы в связи с поведением грузинской делегации.

По мнению специалиста по международным отношениям Армана Григоряна, делегация Грузии, которая голосовала за декларацию — это парламентская делегация, а за неё премьер-министр не в ответе.

«Да никто бы из официальных лиц в Армении и не стал спрашивать Квирикашвили об этом, прекрасно понимая, что он премьер-министр Грузии, а не спикер парламента», — сказал Григорян.

Однако, по мнению Григоряна, в отмене визита есть некоторые странности. В частности, то обстоятельство, что пресс-служба правительства Армении анонсировала визит фактически тогда, когда уже было известно, что визит отменён.

«Я, честно говоря, не припомню, чтобы визиты глав государств и правительств отменялись по подобным поводам. Однозначно, что когда согласовывалась дата визита, уже было известно, что премьер инициирует структурные изменения в правительстве Грузии. И насколько мне известно, всё проходит гладко, трудностей с утверждением в парламенте не предвидится. Скорее всего, причина отмены визита в чём-то другом. Об этом можно будет судить спустя некоторое время», — сказал Григорян в беседе с ИА REGNUM.

В этой связи стоит отметить, что 29 ноября новоназначенный посол Армении в Грузии Рубен Садоян вручил верительные грамоты президенту страны Георгию Маргвелашвили.

В ходе последовавшей за церемонией вручения документов беседы президент поздравил Армению в связи с подписанием Соглашения с ЕС. Глава грузинского государства с удовлетворением подчеркнул, что между двумя странами налажен активный политический диалог, интенсивные контакты на высшем уровне и обмен визитами.

Новоназначенному послу явно не повезло. Он вступает в должность, когда в армяно-грузинских отношениях чувствуется некоторая напряжённость. Но как ранее предполагало ИА REGNUM, деятельность Садояна вряд ли откроет новую страницу в двусторонних отношениях, скорее Садоян так и будет наблюдать за событиями в качестве туриста.