Премьер Грузии отложил визит в Армению: причины кажутся неубедительными
Ереван, 1 декабря, 2017, 00:53 — ИА Регнум. По просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время и состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны.
Такое сообщение появилось 30 ноября на официальном сайте правительства Армении. Интересно, что информация анонсирующая визит грузинского премьера появилась на сайте правительства Армении несколькими часами ранее.
«1 декабря по приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна с официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили. В рамках визита запланированы его встречи с высшим руководством РА: президентом РА, председателем НС РА и премьер-министром РА.
После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в правительстве РА Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.
В мемориальном комплексе Цицернакаберд премьер-министр Грузии отдаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Гиорги Квирикашвили также посетит центр креативных технологий «Тумо», — говорилось в сообщении.
По поводу отмены визита пресс-служба грузинского правительства сообщила, что официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению состоится после того, как парламент Грузии утвердит обновленный состав правительства Грузии. В сообщении также говорится, что дата планируемого визита уточняется.
В армянской прессе есть предположения, что отмена визита Квирикашвили может быть связана с принятой на сессии ПАЧЭС декларации, в которую в последний момент без ведома армянской делегации были внесены изменения. В итоге в 21 пункте документа появился пункт, где говорится, «что конфликты в Черноморском регионе должны решаться на основании полного уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов ОЧЭС».
За принятие декларации, которая армянская сторона охарактеризовала, как противоречащая не только интересам Армении, но и принципам международного права, проголосовала также Грузия. Согласно армянским СМИ, к Квирикашвили могли появиться вопросы в связи с поведением грузинской делегации.
По мнению специалиста по международным отношениям Армана Григоряна, делегация Грузии, которая голосовала за декларацию — это парламентская делегация, а за неё премьер-министр не в ответе.
«Да никто бы из официальных лиц в Армении и не стал спрашивать Квирикашвили об этом, прекрасно понимая, что он премьер-министр Грузии, а не спикер парламента», — сказал Григорян.
Однако, по мнению Григоряна, в отмене визита есть некоторые странности. В частности, то обстоятельство, что пресс-служба правительства Армении анонсировала визит фактически тогда, когда уже было известно, что визит отменён.
«Я, честно говоря, не припомню, чтобы визиты глав государств и правительств отменялись по подобным поводам. Однозначно, что когда согласовывалась дата визита, уже было известно, что премьер инициирует структурные изменения в правительстве Грузии. И насколько мне известно, всё проходит гладко, трудностей с утверждением в парламенте не предвидится. Скорее всего, причина отмены визита в чём-то другом. Об этом можно будет судить спустя некоторое время», — сказал Григорян в беседе с ИА REGNUM.
В этой связи стоит отметить, что 29 ноября новоназначенный посол Армении в Грузии Рубен Садоян вручил верительные грамоты президенту страны Георгию Маргвелашвили.
В ходе последовавшей за церемонией вручения документов беседы президент поздравил Армению в связи с подписанием Соглашения с ЕС. Глава грузинского государства с удовлетворением подчеркнул, что между двумя странами налажен активный политический диалог, интенсивные контакты на высшем уровне и обмен визитами.
Новоназначенному послу явно не повезло. Он вступает в должность, когда в армяно-грузинских отношениях чувствуется некоторая напряжённость. Но как ранее предполагало ИА REGNUM, деятельность Садояна вряд ли откроет новую страницу в двусторонних отношениях, скорее Садоян так и будет наблюдать за событиями в качестве туриста.