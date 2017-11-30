Вашингтон, 1 декабря, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Сообщения в СМИ о предстоящих кадровых перестановках, касающихся американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, безосновательны, сообщила на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Госсекретарь продолжает делать свою работу, он служит президенту, ему нравится эта работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию», — сказала Науэрт.

Комментируя публикацию в газете The New York Times о том, что Тиллерсона может заменить директор ЦРУ Майк Помпео, Науэрт подтвердила опровержение Белого дома, ранее приведенное главой администрации Джоном Келли.

«Глава администрации Келли позвонил этим утром к нам в госдепартамент и сказал, что слухи не верны, что эти сообщения неправда, — заявила Науэрт. — Сегодня вы слышали уже сообщение Белого дома о том, что у них нет объявлений по кадрам».

Напомним, 30 ноября в The New York Times вышла статья о готовящейся замене Тиллерсона на Помпео, который, в свою очередь, будет заменен на Тома Коттона, сенатора от штата Арканзас.

Читайте подробнее: Руководитель ЦРУ США Помпео заменит госсекретаря Тиллерсона?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слухи об отставке Тиллерсона коротко прокомментировал американский президент Дональд Трамп. «Рекс здесь», — сказал он, отказавшись давать развернутый ответ.