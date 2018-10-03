Киев, 1 декабря, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз заявил, что его стране необходим полный контроль за российскими гражданами, въезжающими на украинскую территорию. Об этом накануне, 30 ноября, сообщают украинские СМИ.

Alberto Cabrera Отпечаток пальца

«Нам нужен биометрический контроль на границе, а также сопроводительный контроль за всеми, кто въезжает из России. Так, как это действует в Израиле. Каждый россиянин, который въезжает, должен быть под контролем полиции и спецслужб. Другим образом оно работать не будет», — заявил Климкин.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что следующим шагом должно стать введение биометрических виз.

Напомним, ранее Климкин уже высказывался за введение визового режима для граждан России.

«Дополнительный контроль за передвижением граждан России и за всем тем, что тут делают российские спецслужбы, нам очень нужен. На это и направлено то, что будет внедрено с 1 января: и биометрические данные, и заявки на поездки», — говорил Климкин в конце октября этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года для российских граждан, въезжающих на Украину, вводится биометрический контроль. Суть этого контроля в том, что на пунктах пропуска через украинскую границу будут сканироваться отпечатки пальцев всех российских граждан.