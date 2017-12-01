Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Глава органа ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азулай заявила о чрезвычайных рисках для объектов всемирного культурного наследия на Ближнем Востоке, передает Associated Press.

Пальмира

По словам Озулай, выступившей на специальном заседании Совета безопасности ООН, 17 из 82 объектов культурного наследия ЮНЕСКО на Ближнем Востоке находятся под угрозой разграбления и уничтожения из-за войн и нестабильности в регионе.

В наибольшей степени подвержены рискам объекты в Сирии и Ираке, где продолжается кровопролитная война с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Именно поэтому в последние месяцы ЮНЕСКО направила миссии в Пальмиру, Нимруд, Ашур и в Мосул для определения мер по защите (культурного наследия) от чрезвычайных ситуаций», — сообщила Озулай членам СБ ООН.

Напомним, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе войны в Сирии и Ираке разграбили и уничтожили знаменитые памятники истории и культуры — таких как сирийская Пальмира, освобожденная от террористов армией Сирии и ВКС России в марте 2017 года.

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