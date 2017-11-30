Уфа, 1 декабря, 2017, 00:15 — ИА Регнум. В ежегодном, восьмом по счёту, послании главы Башкирии Рустэма Хамитова депутатам Госсобрания РБ, оглашенном 30 ноября, сочетались традиционные тезисы и элементы новизны. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, нынешнее послание довольно чётко обозначает задачи, поставленные перед республиканской властью на ближайшие годы, но привычно не отличалось вниманием к политическим аспектам развития Башкирии

Glavarb.ru Рустэм Хамитов обратился с ежегодным Посланием Государственному Собранию

Вся республика — территория счастливого образа жизни?

Руководитель республики отметил, что для поступательного движения вперед создана хорошая основа: за 10 месяцев индекс промышленного производства составил 102,3%; доходы консолидированного бюджета составили за 10 месяцев 160 млрд рублей; средняя продолжительность жизни составила 71 год, республика поднялась в рейтинге информатизации регионов с 31 на 7 место. Одной из главных задач является вхождение региона в первую десятку регионов по производительности труда.

«Будущее за талантливой молодежью, креативным классом», — провозгласил Хамитов, подчеркнув, что в последние годы в регионе внедряются новые образовательные стандарты в колледжах, повышается престиж рабочих профессий, но при этом отсутствует система подготовки кадров в соответствии с запросами экономики и реального производства. По этому поводу им даны соответствующие поручения:

внедрить образовательные сертификаты по повышению квалификации и переподготовке кадров.

разработать комплексную программу по повышению грамотности населения на IT-сфере.

запустить детский образовательный маршрут по Уфе

поставить на профессиональный уровень работу с одаренными детьми.

Для этого необходимы появление кванториумов и технопарков и повсеместное внедрение технически оснащенных инженерных классов.

Внимание уделялось и сфере здравоохранения. В городах реализуется проект «Бережливая поликлиника», на селе планируется обновление сети ФАПов, 80 млн рублей направлено на установку 23 новых модульных ФАПов. Более 1 тыс. молодых врачей привлечено в сельскую местность по программе «Сельский доктор».

В части проведения диспансеризации, вакцинации населения необходимо более активно работать медицинским учреждениям, СМИ. Высокотехнологичную медицинскую помощь в республике получают более 50% нуждающихся, в то время как несколько лет назад этот показатель был на уровне 15%.

Говорилось также о семье, о её самочувствии как о ведущем показателе благополучия общества. В Башкирии на поддержку семей с детьми ежегодно направляется порядка 10 млрд рублей из бюджета республики. С этого года молодые семьи при появлении в них первого ребенка получают по 300 тыс. рублей. В республике создано министерство семьи. Намечается масштабная программа по превращению муниципалитетов в территории счастливого образа жизни. Главный принцип: «Счастливая жизнь начинается в семье». Дано поручение в год 100-летнего юбилея республики провести Всероссийский фестиваль семьи.

«Важно, чтобы санатории Башкортостана и дальше оставались лучшими в стране. Нужно и впредь активно повышать привлекательность республики для туристов и бизнеса. Это даст новый импульс для развития территорий республики. Сейчас — лучшие годы для обновления и созидания. Важно не упустить этот шанс», — заключил глава региона.

С оглядкой на Кремль

Политолог Дмитрий Казанцев отметил, что в ежегодном послании Рустэм Хамитов обозначил социальную повестку дня и новые реперные точки развития Башкирии.

«Если в прошлогоднем выступлении в приоритеты ставились оптимизационные процессы в госаппарате, развитие кадрового потенциала, эффективное расходование средств на образование и медицину и постепенный переход от отраслевой к кластерной управленческой модели, то сегодня в риторике руководителя республики были слышны и ряд новаций», — считает эксперт.

В речи первого лица Башкирии добавились новые приоритеты в социальной повестке: улучшение демографии, медицинского обеспечения в сельской местности, а также развитие языковой среды и программ по изучению башкирского языка. Одним из ключевых ориентиров стали и социальные инвестиции, господдержка семейной политики.

«Заметно, что в выступлении главы региона прослеживалась и тональность на выполнение задач федерального центра. Последние сформулированы в новых оценках эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ, которые увеличились в два раза до 24 критериев. В ежегодном послании глава республики сформировал вполне реалистичный и детализированный «образ будущего» Башкирии, теперь же все будет зависеть от мобилизации Хамитовым республиканского госаппарата и депутатского корпуса для выполнения всех обозначенных масштабных задач», — поделился впечатлениями от послания Казанцев.

Максимальная деполитизация и акцент на башкирский язык

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, послание было максимально деполитизировано.

«Федеральный центр тратит львиную долю расходов на военную промышленность и полицию, в федеральном бюджете растут «закрытые» статьи расходов, а региональным властям остается заниматься «социалкой». Учитывая неблагоприятную экономическую конъюнктуру в стране, это самый сложный и проблемный сегмент регионального управления, поэтому предложенные Хамитовым меры и инициативы я рассматриваю как необходимые. Глава республики четко расставил приоритеты на следующий год: здравоохранение, экономика, образование и развитие башкирского языка», — полагает эксперт .

Среди экономических инициатив можно выделить повышение инвестиционной привлекательности и развитие имеющегося индустриального потенциала, а также инициативы по развитию постиндустриального сектора. В сфере здравоохранения (работа этого блока республиканского правительства вызывает наибольшее количество нареканий) руководство республики намерено усилить меры поддержки по привлечению врачей в сельскую местность.

В сфере образования инициативы республиканских властей направлены на формирование эффективной системы подготовки рабочих специальностей, а также системной интеграции в процесс подготовки кадров крупных промышленных гигантов («Башнефть», УМПО).

«Послание, фактически, зафиксировало политику республиканских властей по вопросам изучения родных языков. Хамитов четко обозначил, что не собирается политизировать этот вопрос и делать его инструментом торга с федеральным центром, как это происходит в Татарии», — провёл параллель эксперт.

«Изучение языков должно проходить на добровольной основе, но, в то же время, республиканские власти будут оказывать всестороннюю помощь в создании соответствующей инфраструктуры. Будут выделены и средства на сохранение и развития башкирского языка. «А вот насколько эффективно они будут использованы — это уже вопрос не к Хамитову, а к башкирской интеллигенции, которая, по сути, становится основным субъектом этого процесса», — добавил Михайличенко.

Инновации в образовании и медицине

По словам политолога Николая Евдокимова, ценность посланий главы региона к местным законодателям состоит в том, что оно позволяет, с одной стороны, увидеть то, как власть оценивает состояние региона и проделанную ей за последнее время работу, а с другой, оценить те направления развития, которые предлагаются региональной элитой на ближайшее будущее.

«Сегодняшнее послание, в этом отношении показало, что те направления работы, которые были выделены Рустэмом Хамитовым ещё в первые годы руководства республикой, остаются актуальными для власти и сегодня. Это социально-экономические маркеры развития региона. Однако, я бы отметил, что в этот раз больше внимание, чем обычно, было уделено инновационным вещам, в первую очередь, в сфере медицины и образования», — считает эксперт.

Традиционно мало внимания уделено политическим аспектам развития Башкирии.

«Это вообще типично для посланий региональных лидеров. Возможно, это связано с тем, что в критериях эффективности работы региональной власти политические факторы почти отсутствуют. Да и для населения, насколько мы можем фиксировать благодаря соцопросам, проблемы социального характера более актуальны и понятны. В этом плане, нынешнее послание довольно чётко обозначает те задачи, которые поставлены перед республиканской властью на ближайшие годы», — утверждает Евдокимов.