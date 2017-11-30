Рим, 30 ноября, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в очередной раз будут судить по делу о «Сердцеедке Руби» — 17-летней танцовщицы, участнице знаменитых «вечеринок» политика, передает Reuters.

Kremlin.ru Сильвио Берлускони

На этот раз Берлускони обвиняют в подкупе свидетеля — обвинение считает, что пианист Данило Мариани, соучастник развлечений бывшего премьер-министра, в 2013 году дал показания, оправдывающие Берлускони за взятку.

Прокуроры заявляют, что Мариани является «одним из многих» свидетелей, которых Берлускони подкупил для собственного оправдания в суде, и намерены добиться рассмотрения исков по каждому из них.

Напомним, в 2010 году несовершеннолетняя марокканская танцовщица Карима эль-Маруг, известная как «Сердцеедка Руби» обвинила премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в сексуальном насилии.

В январе 2011 года прокуратура Милана выдвинула против Берлускони официальные обвинения. Громкий процесс длился три года, после чего в июне 2013 года Берлускони был признан виновным в сексе с несовершеннолетней.