Вашингтон, 30 ноября, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что Германия приняла решение отозвать посла из Северной Кореи в ответ на очередные «ракетные провокации» Пхеньяна, передает Reuters.

Metropolico.org Зигмар Габриэль

Выступая в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Габриэль заявил, что глава Госдепа предложил «поддержать жесткую линию» в отношении КНДР.

«Он (Тиллерсон — прим. ИА REGNUM ) хочет, чтобы мы поддерживали их усилия… в отношении Северной Кореи, и мы их поддерживаем», — сообщил Габриэль.

Тем не менее, по словам Габриэля, Тиллерсон не требовал, чтобы Германия закрыла свое посольство в Пхеньяне или отозвала своего посла. МИД Германии решил пойти на данный шаг не только из солидарности с США.

«Мы также обсуждаем вопрос о необходимости дальнейшего повышения дипломатического давления с нашими европейскими коллегами», — пояснил глава МИД Германии.

Габриэль также сообщил, что Германия также может выслать посла КНДР из Берлина. При этом консульство ФРГ в Северной Корее пока продолжает работу, хотя число сотрудников в нем становится все меньше — ранее МИД Германии уже отозвал двух послов из Пхеньяна.