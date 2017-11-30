Печи, Белоруссия, 30 ноября, 2017, 23:22 — ИА Регнум. После резонансного дела о гибели в военной части в Белоруссии рядового солдата Александра Коржича следователи УСК по Минской области начали еще одно предварительное уголовное расследование в связи со смертью в 2015 году в Печах военнослужащего Михаила Бевзюка. По информации портала «Гомельская вясна», дело было возбуждено еще 17 ноября, однако известно об этом стало только сегодня, 30 ноября.

Belarmy.by ВС Белоруссии

О возбуждении уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства» подполковник юстиции Андрей Басалай сообщил брату погибшего Юрию Бевзюку. Дело было возбуждено после того, как родственники Бевзюка обратились за помощью к правозащитнику Леониду Судаленко. Тот, в свою очередь, помог брату погибшего составить заявление в Следственный комитет с требованием провести расследование по факту произошедшего в 2015 году.

Михаил Бевзюк обучался в Печах на наводчика БМП. В марте 2015 года за несколько дней до смерти солдат позвонил брату и попросил его приехать в ближайшие выходные с определенными запрошенными вещами. Однако уже через два дня родственникам молодого человека сообщили о его гибели, официальная версия — суицид. На следующий день Бевзюк был похоронен.

Как пишет портал Naviny. by со ссылкой на рассказ брата погибшего его правозащитнику, когда привезли тело Михаила Бевзюка, военные очень торопились. Родственники солдата отмечали, что на его лице заметили синяки. После похорон военные, привезшие покойного, отдали его матери конверт с примерно 10 млн белорусских рублей и уехали, отмечает издание. По мнению правозащитника, на фоне дела Коржича семья Бевзюка предполагает, что солдата могли довести до самоубийства.

Читайте также: В деле о гибели солдата в Печах появился ещё один подозреваемый

Как сообщало ИА REGNUM, тело солдата-срочника Александра Коржича было обнаружено в Печах 3 октября этого года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие рассматривает три версии: самоубийство, убийство и доведение до самоубийства. Расследование под личный контроль взял президент республики Александр Лукашенко. В ходе расследования следователи выявили, что в части между некоторыми военнослужащими имели место неуставные отношения. По этому делу в качестве обвиняемых и подозреваемых проходят около десяти человек. Прежний руководитель части был уволен, вместо него теперь — полковник Владислав Будик.

Дело получило широкий общественный резонанс в Белоруссии: по этому поводу выступали многие блогеры, пользователи соцсетей, правозащитники проводили одиночные пикеты против дедовщины в армии. Согласно официальным заявлениям, подобные случаи в белорусской армии не являются нормой. В то же время Лукашенко задумался о реформировании армии, в том числе о том, чтобы рассмотреть практику освобождения от призыва на срочную службу единственных сыновей в семье.

Во время расследования дела Коржича следователи начали изучать и другие дела о гибели или травмировании военнослужащих за последние несколько лет. Все потому, что фигуранты этих расследований на протяжении долгого времени не давали показаний, но теперь стали говорить или менять показания.