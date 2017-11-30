Москва, 30 ноября, 2017, 22:46 — ИА Регнум. В электронной системе крупнейшего российского коммерческого банка Сбербанка произошел сбой. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Сообщается, что многие клиенты Сбербанка столкнулись с некоторыми трудностями с проведением ряда операций по банковским картам. На данный момент все неполадки устранены.

«Сбербанк сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Ранее ряд клиентов могли испытывать кратковременные сложности с проведением операций. В настоящее время все системы работают штатно», — сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз значительной сбой в работе электронных систем «Сбербанка» был зафиксирован в июне этого года. Тогда клиенты Сбербанка не могли расплатиться с помощью своих карт в различных торговых точках.