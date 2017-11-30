Москва, 30 ноября, 2017, 22:32 — ИА Регнум. В Государственном Кремлёвском дворце 30 ноября Саранск как город-организатор чемпионата мира по футболу 2018 года открыл свою информационную стойку. Столицу Мордовии представляли официальные послы Игорь Бутман, Станислав Дужников и суперболельщик Виктор Паутов, сообщает ИА REGNUM.

АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018» Игорь Бутман ставит печать в паспорт мордвина

На стойке Саранска журналисты смогли получить информацию о городе и республике, сфотографироваться в национальных костюмах, собрать пазлы с изображением картин художника-этнофутуриста Юрия Дырина и получить памятные сувениры. Кроме того, журналисты смогли получить паспорта мордвинов из рук Игоря Бутмана и Станислава Дужникова — они лично ставили печати.

Самый возрастной из 11 суперболельщиков — представитель Саранска 75-летний Виктор Паутов 1 декабря сможет быть гостем на церемонии Финальной Жеребьёвки ЧМ-2018 в Кремлёвском дворце. Он на протяжении 20 лет поддерживает мордовских футболистов игрой на тромбоне во время матчей. По словам Паутова, он будет рад исполнить гимн любой страны, сборная которой приедет в столицу Мордовии на чемпионат мира по футболу. А два билета на первый матч в Саранске Паутов также получит на церемонии от звёзд FIFA.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках мундиаля пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.