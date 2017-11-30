Ереван, 30 ноября, 2017, 22:28 — ИА Регнум. ПАЧЭС обслуживает интересы отдельных государств, заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов.

pabsec.org Закрытие Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС

По его словам, ряд государств, в том числе Азербайджан и Турция, приняли декларацию, которая не только противоречит интересам Армении, но и принципам международного права.

«Они взяли за основу принцип территориальной целостности и отказались от других принципов. В то время как он рассматривается пакетно с неприменением силы и правом на самоопределение, один принцип не приоритетнее другого. То, что несколько часов назад было принято на ПАЧЭС противоречит официальной позиции Евросоюза и сопредседателей МГ ОБСЕ», — цитирует Шармазанова АРКА.

Он уточнил, что формулировки не могут иметь какого-либо императивного значения в вопросе карабахского урегулирования, но они не способствуют мирному урегулированию конфликта и противоречат канонам международного права.

На пленарном заседании пятидесятой Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), которое проходило в Киеве произошёл скандал, в результате которого армянская делегация в знак протеста покинула зал заседаний.

Как следует из заявления делегации Национального Собрания Армении в ПАЧЭС, которое опубликовано на сайте парламента Армении, до начала открытия сессии Ассамблеи, когда члены делегаций ждали в зале около часа, выяснилось, что по инициативе Генерального секретаря ПАЧЭС и руководителя украинской делегации главы всех делегаций были собраны для обсуждения какого-то вопроса. Только руководитель делегации НС РА не был приглашен на это обсуждение.

Позже выяснилось, что в итоге вышеупомянутого обсуждения в декларацию внесено изменение по существующим в регионе конфликтам, полностью противоречащее комплексному принципу международного права — неприменению силы и угрозы силы, территориальной целостности и праву народов на свободное самоопределение.

Речь идёт о 21 пункте документа, в котором, как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, говорится, что конфликты в Черноморском регионе должны решаться на основании полного уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов ОЧЭС.

«Заявляем, что необходимо содействовать восстановлению территориальной целостности государств ЧЭС, признанных международными организациями, такими, как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕП, как незаконно аннексированных», — говорится в поправке делегации Украины в декларацию.

Вице-президент ПАЧЭС, руководитель украинской делегации Людмила Денисова поздравила участников заседания с победой. «Поздравляю с победой! Наши усилия по восстановлению территориальной целостности поддержали большинство национальных делегаций ПАЧЭС», — заявила она.

Правда Денисова забыла сказать, что для достижения этой «победы» пришлось превратить ПАЧЭС в несерьёзную организацию с сомнительным имиджем, где делегацию одной из стран-участниц, а точнее России, могут не пригласить на ассамблею, а в тайне от другой делегации обсуждать поправки в итоговую декларацию.

По мнению председателя Международного центра человеческого развития Тевана Погосяна, бывшего депутата парламента Армении, принятие резолюции состоялось с нарушением норм регламента и дипломатической этики, что свидетельствует о том, что эта структура не может более считаться надежным институтом.

«Это было ударом по их имиджу, поскольку все парламентские ассамблеи стремятся проявлять уважение к своим регламентам. Если мы посмотрим на список входящих туда стран, то поймем, как они относятся к Армении. Посему их поведение неудивительно», — цитирует Погосяна aysor.am.

Теван Погосян выразил уверенность, что принятая декларация не будет иметь серьезного резонанса в международных инстанциях, а Армения должна вести работу, чтобы добиться осуждения подобного поведения в международных структурах.

По словам Погосяна, хотя и в принятии декларации участвовали главы делегаций разных стран, это вовсе не значит, что высокопоставленные должностные лица этих стран согласны с содержанием текста декларации.

«Если мы спросим, к примеру, главу МИД Грузии, то он скажет, что разделяет точку зрения ОБСЕ или Восточного партнерства. Это значит, что люди просто пошли на какие-то действия, пытаясь представить интересы своей страны, при этом, не осознавая, что тем самым наносят вред своей же стране», — отметил Теван Погосян.

Ггенсеком ПАЧЭС является представитель Азербайджана Асаф Гаджиев, а председателем ПАЧЭС на момент принятия декларации был спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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