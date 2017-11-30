Москва, 30 ноября, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза, вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко не удивлён активизацией давления на Россию перед жеребьёвкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он заявил 30 ноября в интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Мутко

"Все уже немного забыли, но то же самое было и перед Олимпиадой в Сочи. Просто в тот раз были другие акценты, оценки и направления удара», — отметил вице-премьер.

Мутко высказал мнение, что подобное давление на Россию «будет продолжаться ещё долго». «Мы должны это пережить, защитить своих спортсменов и поддержать их», — подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что российская сторона согласилась с наличием у неё проблем с допингом, однако ситуация подаётся «так, как это нужно определённым лицам».

«Мы же исходим из того, что это не только наша вина. Это также вина и WADA — они определяли стандарты контроля и каждый год пересогласовывали назначения руководителей, — подчеркнул Мутко. — Это очень долгий разговор. Просто сейчас медиа сделали так, будто мы — организаторы всего процесса».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что Международному олимпийскому комитету необходимо применить в отношении России коллективную санкцию, которая распространялась бы «не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил».