Минск, 30 ноября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Белорусский внешний государственный долг непрерывно растет. С начала 2017 года этот показатель увеличился на 21,4% (на $2,9 млрд) и по состоянию на 1 ноября составил $16,6 млрд, что связано в основном с привлечением иностранный займов. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в министерстве финансов Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бульба

Объем внешних госкредитов республики составил $3 млрд 703,1 млн. Большая часть из этих средств — $1,4 млрд — за счет размещения еврооблигаций. Россия предоставила Белоруссии кредитов еще на $1 млрд 151,2 млн. У Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) республика заняла $800 млн. Китайские кредиты для Белоруссии — на четвертом месте по объёмам ($214,6 млн). Международный банк реконструкции и развития (МБРР) дал заём еще на $132,5 млн, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и СИБ — $4,8 млн. При этом за первые десять месяцев 2017 года Белоруссия погасила перед всеми этими организациями в общей сложности только $849,5 млн внешнего государственного долга, то есть на 2 млрд 853,6 млн меньше, чем взяла в кредит.

С внутренним государственным долгом в Белоруссии ситуация заметно лучше: по состоянию на 1 ноября он составил чуть более $4,5 млрд, что на 10% меньше, чем в январе 2017 года. С начала года внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на было размещено на $418,1 млн, а напротив, погашено — $1 млрд 94,8 млн. Так, в целом государственный долг Белоруссии к ноябрю текущего года составляет около $2,5 млрд.

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Напомним, что внешний государственный долг Белоруссии продолжает расти на протяжении уже нескольких лет, хотя еще в 2009 году официальный Минск заявлял, что смог переломить ситуацию. К 1 сентября 2017 года внешний госдолг республики увеличился на 14,7% и составил $15,7 млрд. В октябре этот показатель вновь побил все исторические рекорды и достиг $16,3 млрд (на 19,5% больше по сравнению с началом года). Для сравнения в январе 2017 года — $13,6 млрд (на 9,6% больше по сравнению с 2016 годом). Ситуация со внутреннем госдолгом выглядит не столь удручающе: к началу сентября он сократился на 8,7% — примерно до $4,7 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году Белоруссия должна погасить по внешним обязательствам около $3,4 млрд. По мнению экспертов, если исходить из тех средств, которые у республики есть, за счет имеющихся доходов она сможет оплатить только около половины этой суммы. Это значит, что еще $1,5 млрд все равно надо будет брать на внешних рынках, но кто выступит этим донором Белоруссии, это большой вопрос.

Экономисты также обращают внимание на то, что в последние годы стратегия государственных кредитов в Белоруссии изменилась. Минск все больше старается привлекать займы из других стран, потому что внутри страны дополнительные деньги брать особенно неоткуда. В то же время иностранные кредиты для Белоруссии — не панацея. Страна оказывается в долговой яме, беря новые займы на погашение старых, вместо того, чтобы пытаться проводить реформы.