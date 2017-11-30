Калининград, 30 ноября, 2017, 20:08 — ИА Регнум. В Калининградской области в 2,5 раза вырос валовый сбор плодово-ягодной продукции, преимущественно яблок. Об этом сегодня, 30 ноября, на оперативном совещании областного правительства сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Gov39.ru Калининградские яблоки

По ее словам, валовой сбор плодов и ягод в товаропроизводящих хозяйствах в этом году составил 619 тонн, что более чем в 2,5 раза выше уровня прошлого года. Из них реализовано свыше 400 тонн, заложено на хранение — 200 тонн.

«Наряду с расширением площадей интенсивных садов идет создание инфраструктурных объектов. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию специализированного плодохранилища с регулируемой газовой средой мощностью хранения в 600 тонн. В следующем году три хозяйства области преступят к строительству объектов на 6 300 тонн единовременного хранения плодов», — рассказала Наталья Шевцова.

Накануне также стало известно, что калининградский сельскохозяйственный кооператив приступил к поставкам в ЕС яблочного сока, произведённого из местных яблок. Первую партию объёмом 18 тысяч литров отправили в Польшу.

Напомним, создание промышленных яблоневых садов началось в Калининградской области одновременно с запретом на поставки яблок из Польши.