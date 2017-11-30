Москва, 30 ноября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун на открытии XIV Ассамблеи «Здоровье Москвы» 30 ноября обозначил проблемы, стоящие перед столичной сферой здравоохранения в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

Хирург

По словам Хрипуна, главными задачами станут: уменьшение нагрузки на медперсонал, создание комфортных условий труда, развитие образовательных программ, а также вопросы оплаты труда. В 2018 году оплата зарплата врачей должна вырасти до 122 тыс. рублей в месяц, а для среднего медицинского персонала до 70 тыс. рублей.

«Сейчас в Москве создаются необходимые условия для повышения престижа профессии врача, а также для привлечения самых квалифицированных сотрудников. Год запомнится беспрецедентной поддержкой отрасли со стороны правительства Москвы. Общий грантовый фонд составил 4,5 млрд рублей. Учрежден целый ряд грантов, направленных на адресную поддержку отдельных категорий врачей и медицинских организаций», — подчеркнул Хрипун.

Он также озвучил программу из «восьми шагов» к успеху столичной медицины в 2018 году. Это мониторинг нагрузки врачей и среднего медперсонала, повышение заработной платы, создание комфортных условий труда, снижение бюрократических процедур, поддержка молодых специалистов, защита прав медицинских работников, развитие профессионального образование и медицинских программ обучения на протяжении всей жизни.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), в свою очередь, добавил, что в среду, 29 ноября, Мосгордума приняла бюджет столицы на три года. По его словам, в нём сохранены приоритеты распределения бюджетных средств между программами — самые значимые траты придутся на социальную сферу. Так, на здравоохранение в 2018 году будет потрачено более 250 млрд рублей. Расходы инвестиционного характера в 2018 году составят около 31,5 млрд рублей. За счёт этих средств в ближайшие три года планируется построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, а также осуществить реконструкцию с пристройкой семи стационарных медицинских организаций.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что средняя продолжительность жизни москвичей достигла 77 лет, что соответствует уровню европейских городов. В Москве на 20% снизилась смертность населения, находящегося в трудоспособном возрасте.

«По всей Москве созданы инфарктные центры, что позволило снизить уровень смертности от инфаркта практически в пять раз. Теперь перед нами стоит новая задача — при помощи подобных центров снизить уровень смертности и от инсульта. Также на треть у нас уменьшились показатели детской и материнской смертности», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что в Москве заметно снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта. По состоянию на 2017 год, на 2,5% (по сравнению в 2016 годом) уменьшилась летальность от острого инфаркта миокарда.

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