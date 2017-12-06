Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 23 ноября в четыре часа дня началось перемирие на Западном фронте (2-й, 3-й, 10-й армии) от местечка Видзы до р. Припяти.

Украинцы, Кексгольмский и Волынский полки

Чрезвычайный съезд армий Юго-Западного фронта (Бердичев) избрал трех делегатов: Коковихина (б-к), Гофмана (внепартийный соц.), Нечаевского (укр. соц.) в комиссию при главнокомандующем Юго-Западным фронтом для выработки условий перемирия.

Генеральный секретариат Центральной украинской рады, ввиду «событий в Ставке, угрожающих безопасности украинской территории», объявил Юго-Западный и Румынский фронты единым Украинским фронтом. Объявляя перемирие на Украинском фронте, секретариат сообщил, что считает необходимым дальнейшую работу по немедленному осуществлению мира вести в согласии с союзными державами.

Закавказский комиссариат в декларации к армии и к населению заявляет, что он, в согласии с Краевым советом р. и с. депутатов, принял предложение турецкого командования приступить к мирным переговорам.

Представитель великобританского посольства «неофициально» посетил Троцкого для урегулирования вопроса об освобождении Чичерина и др. и об отмене запрещения выезда англичан из России. Стороны пришли к соглашению.

Урицкий назначен комиссаром над Всероссийской комиссией по делам о выборах в Учредительное собрание. Сама Всероссийская комиссия по выборам в Учредительное собрание в тот же день арестована СНК.

СНК издал обращение «ко всему населению» по поводу контрреволюционного восстания казачьих генералов Каледина, Дутова, Корнилова, Караулова и помощи, оказываемой этим генералам Украинской центральной радой. Говорится, что политическим штабом этого восстания является Центральный комитет кадетской партии.

«СНК распорядился двинуть необходимые войска против врагов народа… Все те области на Урале, Дону и других местах, где обнаружатся контрреволюционные отряды, объявляются на осадном положении. Местный революционный гарнизон обязан действовать со всей решительностью против врагов народа, не дожидаясь никаких указаний сверху. Какие бы то ни было переговоры с вождями контрреволюционного восстания или попытки посредничества безусловно воспрещаются. Какое бы то ни было содействие контрреволюционерам со стороны местного населения или железнодорожного персонала будет караться по всей тяжести революционных законов. Вожди заговора объявляются вне закона. Всякий трудовой казак, который сбросит с себя иго Калединых, Корниловых и Дутовых, будет встречен братски и найдет необходимую поддержку со стороны советской власти».

В связи с обращением Совнаркома, комвойск Петроградского военного округа Антоновым-Овсеенко принят следующий план борьбы с южной контрреволюцией: опираясь на Черноморский флот, провести вооружение рабочих и организовать Красную гвардию в Донбассе; отправить с севера и с фронта отряды к югу.

Революционные матросы

СНК предоставил местным советам право установления налогов.

Опубликован декрет СНК о предельном вознаграждении народным комиссарам: 500 руб. в месяц холостым и прибавку в 100 руб. на каждого неработоспособного члена семьи. Народному комиссару финансов поручено урезать оклады высших служащих всех министерств.

Издан декрет о превращении Петроградского телеграфного агентства в центральный информационный орган при СНК. Местным советам предложено избрать уполномоченных для связи с агентством.

Управление военным комиссариатом передано наркому Подвойскому и коллегии в составе Мехоношина, Склянского и Леграна. Начальником штаба назначен генерал Потапов.

СНК постановил передать Украинской раде знамена и другие реликвии, отобранные у украинцев в эпоху Екатерины II и хранившиеся в музеях Петрограда.

На заседании Петроградского ВРК отказано Адмиралтейской районной думе в ее просьбе отменить декрет о роспуске Петроградской думы и снять караул в помещении районной думы. Решено создать железнодорожные ВРК, которые должны находиться в подчинении местных советов, с правом вето на распоряжения всех других органов управления железных дорог. Заслушано сообщение о переговорах со шведским посольством о продаже Швеции запасов вина.

Принимается к сведению собрания записка Свердлова о том, что левые с.-р. входят в состав ВРК на паритетных началах, т. е. включают в состав ВРК 11 человек. Дзержинскому, Аванесову, Галкину и Быдзану поручается составить проект реорганизации ВРЕ. Принят ряд решений о реорганизации милиции.

Солдаты-украинцы 15-го армейского корпуса предъявили ВРК 3-й армии требование выделить их в отдельные полки и отправить на Украину, угрожая в противном случае сделать это самовольно. ВРК разрешил корпусу украинизироваться, но воспретил использовать это в целях ухода на Украину.

Вместо Бунакова комиссаром Черноморского флота (Одесса) избран матрос Романец и его помощником матрос Колышевский.

В Бердичеве на Чрезвычайном съезде армий Юго-Западного фронта обсуждался вопрос о власти. За основу принимается резолюция левых с.-р., против которой голосовали большевики. После поправок, внесенных меньшевиками и правыми с.-р., на голосовании в целом она была отвергнута голосами б-ков и левых с.-р. В связи с этим часть делегатов заявляет, что они покидают съезд и уезжают на места. Фракция б-ков в полном составе покидает съезд; вслед за большевиками покидают съезд левые с.-р. и беспартийные.

В Петрограде закончилась I Всероссийская конференция рабочих пищевой промышленности, представляющая 110 000 человек. Половина делегатов — большевики. Принята резолюция солидарности с деятельностью СНК. Организован Всероссийский центр профсоюза.

Собрание местных комитетов железнодорожных рабочих Петрограда совместно с инициативной группой организовало «Узловой совет г. Петрограда». В СНК послана просьба передать дело управления железными дорогами в руки местных демократических органов. Создание этой организации произошло в результате агитации большевиков среди железнодорожников, направленной против политики Викжеля.

Железная дорога

На съезде левых с.-р. происходят прения по докладу Камкова и др. об отношении к СНК и ВЦИК, Учредительному собранию, большевикам и т. д. Общее настроение съезда было выражено выступившим в прениях Малкиным:

«Оставаться во всех (советских) учреждениях, покуда там не иссякнет революционная деятельность; ни под каким видом не покидать Смольный, покуда он находится в центре революции».

На заседании бюро ЦИК советов 1-го созыва признана желательной организация «Союза защиты Учредительного собрания», в состав которого должны войти и члены ЦИК 1-го созыва. Постановлено принять участие в разработке устава и плана работы Союза. Однако под воззванием «Союза защиты» к армии решено своей подписи не давать.

На заседании пленума Московского совета р. и с. депутатов с докладом о внешнем и внутреннем положении выступил Ломов. В отношении Москвы, по его словам, весьма серьезны два явления: саботаж служащих и массовое требование буржуазией своих вкладов из банков. Критиковавший его Кибрик (м-к) заявил, что, пока экономическая разруха не зашла еще далеко, уместно снова поставить вопрос об общедемократической власти. По поводу мирных переговоров Кибрик заявляет:

«Мир может быть тогда, когда народы победят свои империалистические правительства. Такого движения на Западе мы не видим… немецкий народ молчит».

В заключение он призывает отказаться «от утопической точки зрения Ленина и Троцкого, что сейчас происходит социалистическая революция». Затем был заслушан доклад Усиевича о мерах, принимаемых к ослаблению финансового кризиса в Москве.

Пресненский совет р. и с. депутатов большинством против 6 принял резолюцию о поддержке Учредительного собрания лишь в том случае, если оно станет на платформу II съезда Советов. Всякое же иное Учредительное собрание Советом будет считаться антинародным, и Совет будет настаивать на его роспуске.

В исполнительный комитет Пресненского совета избрано 27 б-ков, 3 м-ка, 1 с.-р.

Московская общегородская конференция фабзавкомов металлообрабатывающей промышленности, на которой было представлено 116 фабрик, утвердила ряд мероприятий по проведению в жизнь положения о рабочем контроле. Конференция обратилась с призывом к служащим и инженерам в металлопромышленности принять участие в работах по рабочему контролю.

Общее собрание служащих московской городской телефонной сети (2500 человек) постановило подчиниться существующим органам власти и приступить к работе.

Телефонисты на Центральной телефонной станции

Финляндский сейм большинством 102 против 88 утвердил проект правительства о провозглашении независимости Финляндской республики. Предложение с.-д. фракции сейма указать на необходимость достижения независимости путем дружественного договора с Россией было отвергнуто.

Проходивший в Пскове съезд Советов Северо-Западной области утвердил ряд мероприятий в области земельного и продовольственного дела, по борьбе с безработицей и демобилизации армии. Во вновь избранный исполнительный комитет вошло 26 б-ков, 4 с.-д.-интерн., 10 левых с.-р.

В Воронеже проходил III губернский съезд советов крестьянских депутатов. Состав съезда: правых с.-р. — 487, большевиков — 35, м-ков — 1, трудовиков —1, беспартийных — 25, левых с.-р. — 3. Съезд прошел под лозунгом «Вся власть Учредительному собранию». Резолюция по текущему моменту, предложенная с.-р. (за — 450, против — 30, воздерж. —19), гласит, что

«съезд отказывает большевистской власти в поддержке, требует роспуска ВРК и восстановления свобод… и призывает рабочих, солдат и матросов всеми способами поддержать Учредительное собрание».

Иностранные консулы в Харбине (Дальний Восток) предъявили управляющему Китайско-Восточной железной дорогой генералу Хорвату ультиматум: в двухнедельный срок «ввести в полосе дороги порядок, обеспечивающий личную и имущественную безопасность иностранцев».

На Херсонском губернском съезде советов Вольпе от фракции большевиков поставил следующие вопросы: признает ли съезд СНК, признает ли он декреты о мире и земле, II Всероссийский съезд советов, Чрезвычайный крестьянский съезд. Ряппо отвечает, что фракции с.-р. и с.-д.-м-ков признают однородное социалистическое правительство. За декреты голосуют все фракции. При голосовании за II Всероссийский съезд воздерживаются с.-р., с.-д. (объедин.) и украинцы. Ввиду того, что соглашения не достигнуто, съезд закрылся, избрав оргбюро для созыва следующего съезда советов с участием войсковых рад губернии.

На заседании Совета р. и с. депутатов Тифлиса прибывший из Баку Шаумян по прямому проводу передал Сталину следующее сообщение:

«Организовалась закавказская власть из оборонцев и националистов во главе с Гегечкори. Мы объявили ей борьбу, признав ее контрреволюционной. Войска квалифицируют ее как отложение от России. Можем, опираясь на большинство войск и на Бакинский совет, заставить их признать власть народных комиссаров. Ждем ответ».

Как указывает «Бюллетень № 1» Тифлисского исполнительного комитета Совета р. и с. депутатов, ответа от Сталина на этот запрос не последовало.

На заседании ПК РСДРП (б) был заслушан доклад Радека о международном положении. В прениях обсуждался вопрос о перспективах заключения мира и о «революционной войне».

Под подписью секретаря Петроградского окружного комитета РСДРП (б) Степанова опубликовано сообщение о том, что комитет берет на себя создание северной областной организации в составе Петроградской, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Олонецкой и Псковской губерний, а также и созыв областного партийного съезда. Окружным комитетом посланы в эти губернии люди для создания губернских центров и проведения губернских съездов.