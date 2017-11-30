Москва, 30 ноября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Плоская шкала НДФЛ, которую так хвалит премьер-министр Дмитрий Медведев, на самом деле — замаскированное регрессивное обложение оплаты труда. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал те комплименты, которыми действующий премьер осыпал действующую в России плоскую шкалу налогообложения.

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«Об уровне компетентности и даже простой человеческой адекватности Медведева свидетельствует то, что, пропев осанну плоской шкале, он тут же сказал, что, может быть, правительство введёт налоговую льготу для бедных, — отметил Делягин. — То есть сделает её не плоской, а нормальной, прогрессивной, как во всём мире. То есть сам опроверг свои слова. Безусловно, он сказал все слова, какие должен был, потому что он часть либерального клана, а именно либеральные реформаторы ввели у нас плоскую шкалу, чтобы освободить свои феерические доходы от реального налогообложения».

При этом экономист напомнил, что в США во время их наивысшей мощи максимальная ставка подоходного налога достигала 90%. Принцип здесь очень простой ­ — чем человек богаче, тем большее влияние он может оказывать на общество. Соответственно, он должен нести и большую ответственность, которая отражается в том числе и в налоговой сфере.

«Скажем, в Финляндии штраф зависит от уровня доходов, и вице-президент одной крупной компании заплатил за превышение скорости 120 тыс. евро несколько лет назад, — напомнил экономист. — Но что мы видим сейчас в России? Запредельно высокое обложение оплаты труда, замаскированное плоской шкалой. Чем вы беднее, тем больше вы платите. Бедные отчисляют около 38% дохода. Естественно, они не могут платить такие налоги и делают всё, чтобы уйти от них. В результате у нас сейчас около 30 млн человек работают «в тени». Эту оценку озвучил Минфин, и она корреспондирует с заявлением Ольги Голодец, которая не знает, чем занимаются в РФ 34 млн человек».

По мнению Делягина, Медведев и его кабинет создали в стране налоговую систему, при которой невозможно нормально жить. Как отметил эксперт, «они построили налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных».

«Когда в 2002 году ввели плоскую шкалу, то получили рост выплат подоходного налога, — напомнил Делягин. — Но было официальное исследование специалистов ВШЭ, которое показало, что в основном это увеличение вызвал рост уровня жизни, а не вывод денег из офшоров. Такая тенденция тоже была, но её масштабы сильно преувеличены либеральными пропагандистами».

Кроме того, Делягин объяснил, что во многом сложившееся положение дел связано с особенностями либеральной идеологии, господствующей среди правящего чиновничества. Оная приветствует, когда бедные платят в процентном отношении больше, чем богатые. Это нормально, и это есть справедливость, так как в либеральном понимании богатый — это по определению хороший человек, и его надо освободить от налогов, а бедный — плохой, потому что не хочет быть миллиардером — он ленится, а значит, его надо наказать налогами.

Напомним, что 30 ноября Медведев, отвечая на вопросы журналистов пяти телеканалов, заявил, что плоская шкала НДФЛ оказалась очень удачной для нашей страны. По его словам, благодаря ей удалось вытащить из тени огромное количество доходов.

«Не боятся платить и очень богатые, — сказал Медведев. — Мы собираем до 3 трлн НДФЛ в год — это огромная сумма! Я считаю, что простая для исчисления, понятная шкала налогов (НДФЛ) себя оправдала».

В своём прошлогоднем интервью он также положительно отозвался о плоской шкале, сказав, что она сыграла огромную роль в «обелении доходов» и напомнил 90-е годы, когда в стране существовала прогрессивная шкала. О том, что в те годы экономика в принципе работала очень плохо и едва ли по причине прогрессивной шкалы, премьер предпочел не упоминать.

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