Санкт-Петербург, 5 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 22 ноября открылось третье (последнее) заседание мирной конференции в Брест-Литовске. Иоффе заявил о необходимости обсудить контрпредложения Германии и ее союзников с русским верховным командованием, вследствие чего представляется необходимым объявить перерыв до 29 ноября.

Лондон

Иоффе предлагает местом дальнейших переговоров назначить Псков. Предложение о перерыве принимается; местом же переговоров оставляется, в виду протестов Германии и ее союзников, Брест. Затем было подписано соглашение о прекращении военных действий до 4 декабря и установлена демаркационная линия; передвижение войск приостанавливается, за исключением тех воинских частей, которые получили соответствующие приказы до 22 ноября.

Русская делегация выехала в Петроград. В Бресте остался секретарь делегации Карахан.

Главкомом Кавказского фронта генералом Пржевальским получено предложение турецкого командования о перемирии. Генерал Пржевальский ответил согласием при условии непереброски воинских частей. Русским армиям приказано «честно исполнить свой долг до получения ответа», братания не производить и военных действий не прекращать.

У английского посла Джорджа Бьюкенена состоялось совещание союзных послов, на котором рассказывалось о решениях Парижской конференции союзников. По словам Бьюкенена, союзники постановили вступить в официальные сношения лишь с тем русским правительством, которое будет признано всем народом. До того же времени совещание послов, в согласии со своими правительствами, не считает возможным вступать в какие-либо переговоры относительно общей с Россией линией поведения. По сообщениям английского и французского послов, конференция признала невозможным принимать какие-либо репрессивные меры по отношению к России.

В связи с декларацией английского правительства о предоставлении Палестины еврейскому народу, опубликованы тайные документы министерства иностранных дел (февраль 1917 г.), касающиеся будущего Палестины и устройства в ней еврейского национального центра. Документам предпослана обширная статья, разоблачающая империалистические стремления Англии.

Палестина

Из Наркомюста уволены 39 высших чиновников за отказ работать с советской властью. Большинство чиновников Госбанка изъявило согласие приступить к работам и прекратить саботаж. Частное совещание служащих министерства продовольствия также постановило немедленно приступить к работам.

На заседании Петроградского ВРК принято решение проверить всех лиц, работающих в Смольном. Установлен порядок работ следственной комиссии и решено произвести чистку работников комиссии. ВРК, за подписью Дзержинского, предписал комиссару по делам печати Минкину конфисковать печатающееся воззвание распущенной Петроградской городской думы.

Опубликовано сообщение ВРК всем советам и армейским организациям о том, что дальнейшая отсрочка созыва Учредительного собрания невозможна. ВРК просит местные советы извещать СНК о каждом факте недобросовестной работы органов Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание.

На собрании представителей социалистических фракций Петроградской центральной и районных дум, Петроградского совета, ЦК партий с.-р., м-ков, н. с., кооперации, профсоюзов и т. д. выступил Церетели. После его доклада было постановлено избрать бюро для организации охраны Учредительного собрания (впоследствии — Союз защиты Учредительного собрания.)

Крыленко приказал произвести строгое расследование по делу об убийстве Духонина.

Чины Ставки Духонина и союзнические военные миссии при Ставке прибыли в Киев, где были торжественно встречены Радой.

На съезде армий Западного фронта (в Минске) присутствуют 633 делегата с решающим голосом и 81 с совещательным голосом. Партийный состав: большевиков — 473, левых с.-р. — 74, с.-р. центра — 20, правых с.-р. — 5, меньшевиков-интернационалистов — 23, меньшевиков-оборонцев — 1, с.-р.-максималистов — 9, народных социалистов — 1, анархистов — 5, беспартийных —103. Представлено около миллиона солдат.

Наказы с мест говорят о боевом революционном настроении в частях. В некоторых из них указывается, что «если бы не Октябрьская революция, солдаты разбежались бы с фронта». С двухчасовым докладом о текущем моменте выступил прибывший на съезд представитель ВЦИК Володарский (б-к). Съезд устроил докладчику бурную овацию и избрал его, Ленина и Троцкого почетными председателями съезда. По докладу Володарского большинством 500 против 26 при 24 воздержавшихся принята резолюция большевиков.

Фронт

Съездом принято решение о полной демократизации армии, упразднении чинов и об организации СНК Западного фронта и прилегающих областей. Мясников (б-к) большинством 524 при 6 воздержавшихся избран главнокомандующим Западным фронтом. Эсеры и меньшевики в голосовании не участвовали. Избран фронтовой комитет в составе 80 б-ков, 10 левых с.-р., 6 правых с.-р., 4 м-ков. Во ВЦИК избрано 18 большевиков и 2 левых с.-р.

Казачий комитет при ВЦИК призывает все казачьи военные части воздержаться от самовольных передвижений.

С обширной речью на Всероссийском съезде военного флота выступил Ленин. Наиболее подробно он остановился на политике советской власти в национальном, земельном и мирном вопросах.

На конференцию работниц Петрограда и окрестностей съехалось 500 человек, представляющих 80 000 работниц. Бурные прения вызвало предложение Коллонтай, чтобы при всех общегородских комитетах партии большевиков создать агитационные пункты для пропаганды среди работниц. Ей возражали, считая, что этим создаются отдельные женские организации. Однако конференция приняла предложение Коллонтай.

На заседании исполкома Московского совета решено создать комиссию по борьбе с алкоголизмом. Постановлено послать делегацию в Астраханскую и Саратовскую губернии в целях скорейшего продвижения нефти в Москву. Названа необходимой проверка личного состава старого правительственного аппарата.

Совещание представителей 24 профсоюзов высказалось за реорганизацию Центрального бюро профсоюзов в интересах большей связи его с рабочими, возможности руководить работой фабзавкомов и борьбой с разрухой. Предложенная с.-р. Ларским резолюция по текущему моменту была единогласно отвергнута.

На заседании распущенной Московской городской думы в помещении университета имени Шанявского товарищ городского головы Коварский предлагает принять постановление, выработанное на фракционных совещаниях, о том, что «городская управа лишена возможности вести свою работу и потому не может нести ответственность за возложенные на нее обязанности». В постановлении выражается надежда, что «великий хозяин земли русской», Учредительное собрание, «вернет Москве завоевания революции». После речей представителей к.-д., н. с., м-ков, правых с.-р. это постановление принимается, и городской управе выносится благодарность «за стойкую защиту прав городского управления». Далее, по предложению Астрова (к.-д.), принимается резолюция по поводу предполагающейся забастовки высших городских служащих. В резолюции приветствуется «исполнение городскими служащими гражданского долга», но их призывают воздержаться в данный момент от забастовки.

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

На заседании Финляндского сейма с большой речью, критикующей проект закона о правах президента, выступил Куусинен (финский с.-д.). Принятие закона создало бы в Финляндии, по его мнению, республику, похожую на Россию Николая II. Этому проекту Куусинен противопоставляет закон 18 июня 1917 г. о верховной власти в Финляндии, построенный на принципе народовластия. Большинством 103 против 91 сейм отклонил предложение с.-д. утвердить закон 18 июня.

В Кишиневе Совет р. и с. депутатов совместно с армейскими организациями принял резолюцию о признании власти СНК.

Северо-западный областной съезд советов в Пскове принял резолюцию, констатирующую неудовлетворительность работы старого Исполкома и вред, нанесенный им делу революции. Новому составу предложено руководствоваться декретами II съезда Советов и СНК.

Исполнительный комитет Новгородского Совета р., с. и кр. депутатов сместил комиссара Временного правительства и объявил себя высшей властью в губернии.

На губернском съезде советов Владимирской губернии единогласно, при 1 воздержавшемся, принято приветствие СНК. Основной задачей поставлено укрепление власти советов на местах; избран губернский исполнительный комитет, которому поручено принять меры к созыву губернского крестьянского съезда.

На съезде был поднят вопрос о перенесении губернского центра из Владимира в Иваново-Вознесенск, что было отвергнуто большинством 36 против 12. Перенесение центра мотивировали тем, что советы — организации пролетарские и рабочие, и что губисполком должен быть там, «где живой струей бьет рабочая жизнь». Противники перенесения утверждали, что Советы надо оставить там, где находятся губернские учреждения; к тому же нельзя порывать с крестьянами, центр которых — Владимир.

В Казани открылась учредительная сессия национального и военного союзов мусульман внутренней России и Сибири.

Совет р., с. и кр. депутатов Самары совместно с рабочими и армейскими организациями постановил ликвидировать губернский комиссариат Временного правительства и отозвать своих представителей из Комитета народной власти (правосоциалистического); принято решение о переходе всей власти в руки Совета и ревкома.

В Екатеринбурге коалиционный революционный комитет, созданный по настоянию с-.р., из которого ранее уже вышли меньшевики и Потельсоюз, под давлением масс и большевистской фракции ревкома объявил о своем роспуске. Вся власть в Екатеринбурге перешла к Совету р. и с. депутатов.

В Херсоне голосование резолюции по текущему моменту на съезде советов губернии дало следующие результаты: за резолюцию б-ков и левых с.-р. — 17, за резолюцию правых с.-р. и объедин. с.-д. —18; воздержавшихся — 1.

Силы Херсонского Совета

В Таганроге высадился отряд матросов военных судов, отправленных Черноморским флотом на помощь советам Донской области. Отряд направился по направлению к Ростову-на-Дону. Каледин отправил командующему Черноморским фронтом телеграмму, в которой протестует против вмешательства во внутренние дела Донской области. Каледин требует отозвать отряд, мотивируя провозглашением «принципов свободы и независимости отдельных частей Российской республики».

Викжелем отдано распоряжение по Южным ж. д. пропустить в Харьков блиндированный поезд против войск Каледина.

В Ташкенте закончился Туркестанский краевой съезд советов. Избран краевой совет народных комиссаров, в который вошли большевики и с.-р.-максималисты — 7 человек, левые с.-р. — 8 человек.

После роспуска в Тифлисе делегатского собрания гарнизона большевики продолжают агитационную и организационную деятельность как среди Тифлисского гарнизона (особенно среди солдат прибывшего с фронта и отказавшегося ехать вглубь России Карсского полка), так и среди проходящих с фронта частей. Чтобы парализовать эту агитацию, Краевой центр советов и Закавказский комиссариат проводят обходную (вокруг Тифлиса) ж.-д. ветку, по которой и направляют воинские части с фронта, не пропуская их в Тифлис.

Оружейные склады, находящиеся в руках большевистски настроенных военных организаций, отказывают в выдаче оружия меньшевистско-эсеровской Красной гвардии Тифлисского совета. Большевики подготовляют демонстрацию гарнизона с целью оказать давление па Закавказский комиссариат в сторону признания им СНК.

Главнокомандующий Кавказским фронтом издал приказ, в котором призывает к поддержке краевой власти в лице Закавказского комиссариата, «так как она не преследует никаких замыслов отделения Закавказья от Российской республики».

В Баку избирательная комиссия Совета р. и с. депутатов предоставила рабочим-иностранцам право голосовать на выборах. Вопрос о том, могут ли они сами избираться, перенесен на обсуждение Совета.

Съезд левых с.-р. обсуждал доклады Камкова и Алгасова о работе во ВЦИК и ВРК. Камков выставил требование создания однородной социалистической власти от н. с. до б-ков «через головы Либеров и Гоцов». Он характеризует революцию в России как «социальную, но не социалистическую… ввиду отсталости России в экономическом отношении».

Алгасов говорит о плодотворной совместной работе левых с.-р. с большевиками в ВРК и возражает против однородной социалистической власти. По его мнению, меньшевики, правые с.-р., н.-с. — контрреволюционны.

Выступивший с докладом о крестьянском съезде Устинов высказал предположение, что Учредительное собрание «станет для нас помехою, ибо только Советы обеспечивают борьбу за интересы народа».