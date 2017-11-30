Санкт-Петербург, 30 ноября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Биржевой мост в Санкт-Петербурге будет закрыт на реконструкцию после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 30 ноября сообщил журналистам замдиректора по надзору и содержанию СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин.

Mostotrest-spb.ru Биржевой мост

По его словам, мост не находится в аварийном состоянии, тем не менее он нуждается в ремонте. На данный момент уже ведутся соответствующие проектные работы, готовится необходимая документация.

В частности, как сообщил Кочин, планируется обновить проезжую часть моста, провести профилактику разводного механизма и систем электропитания, отремонтировать ограждения.

Ожидается, что работы будут начаты в конце 2018 года и могут продлиться около двух лет.

Между тем, пока окончательно не решено, полностью или частично на период реконструкции будет закрыт движение по мосту. Если городские власти дадут разрешение на полное закрытие переправы, срок работ будет значительно меньшим.

Кочин отметил, что ситуацию облегчает то, что к моменту начала работ на Биржевом мосту должен быть введён в строй мост через Серный остров, строительство которого планируется завершить к апрелю 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2017 года Тучков мост, находившийся на капремонте с июня 2016 года, был открыт для движения автотранспорта в обоих направлениях. Это произошло на полгода раньше срока, прописанного в госконтракте на ремонт.