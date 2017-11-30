Тутаев, Ярославская область, 30 ноября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Ярославской области готовятся к поиску инвестора для строительства канатной дороги через Волгу в Тутаеве, сообщает ИА REGNUM.

Тутаев

АО «Корпорация Развития Ярославской области» заключила договор с ООО «Доппельмайр Раша» на оказание консультационных услуг «в целях инвестиционного структурирования» проекта по созданию канатной дороги дроги через Волгу в Тутаеве.

Стоимость работ составляет 698 тыс рублей, по нашей информации, они практически завершены.

Как следует из размещенного на сайте Госзакупок и подписанного договора, единственный поставщик — ООО «Доппельмайр Раша» оказывает консультационные услуги в части технико-экономического обоснования строительства канатной дороги.

Перечисляются и конкретные пункты: в их числе сбор и анализ общей информации о различных технологиях и технологических решениях, которые могут быть применены для строительства дороги, разработка плана-графика проектных и строительных работ, обоснование выбора места реализации проекта, оценка стоимости капитальных вложений и совокупного объема инвестиций по проекту, в том числе стоимость проектирования и строительства.

Корпорация «Доппельмайер» — один из лидеров по строительству канатных дорог во всем мире. В «Корпорации развития Ярославской области» подробностей работ, которые производит фирма «Доппельмайр», не разглашают. По неподтвержденной информации, есть даже варианты, на каких площадках будут размещены станции, опоры и их количество: якобы таких вариантов два.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов, в настоящее время «Корпорация развития» разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, а фирма «Доппельмайр Раша» в этом помогает. Необходимо выбрать тип канатной дороги — она бывает маятниковой или карусельной, рассчитать нагрузку, количество пассажиров, в том числе туристов, проработать варианты размещения «канатки». Как пояснил глава, в ближайшие несколько дней это обоснование должно быть завершено и представлено.