Киев, 30 ноября, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Святослава Вакарчука начали продвигать в новые «лидеры нации» очень профессионально, считает украинский эксперт Александр Зубченко, комментируя для ИА REGNUM шансы лидера рок-группы «Океан Эльзы» занять президентское кресло в Киеве.

Reactor691 Святослав Вакарчук

О намерении выдвигать свою кандидатуру на высший государственный пост Вакарчук заявил в июне 2017 года.

«Моей задачей в целом, которую я вижу для себя, кроме творческого удовлетворения, — сделать так, чтобы всей стране жилось как можно лучше. Я буду выбирать для этого все методы, которые я считаю наиболее эффективными. Сейчас я считаю наиболее эффективным этот метод. В будущем, если народ Украины этого захочет, я буду баллотироваться», — сказал исполнитель журналистам перед концертом в Лисичанске.

«Умные люди посоветовали ему взять «творческую паузу», поскольку по всем радио‑ и телеканалам проигрывались его композиции, и голос Вакарчука здорово приелся. Потом, как по мановению волшебной палочки, стали появляться результаты социологических опросов, согласно которым Вакарчук — вполне рейтинговый кандидат в президенты», — говорит аналитик.

Так, результаты исследования украинского центра SOCIS говорят о том, что музыкант имеет неплохие шансы занять пост президента Украины. Согласно проведенному 5−11 октября 2017 года опросу двух тысяч респондентов, больше всего шансов возглавить страну по итогам следующих выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года, имеет действующий президент Петр Порошенко — за него проголосовали 16,9% опрошенных. Второе место в этом рейтинге занял как раз Святослав Вакарчук с 14,8% голосов респондентов.

Olga Khamzina Святослав Вакарчук

«Апофеозом социологической «заказухи» стало совместное исследование настроений общественного мнения сразу трех контор, работающих, как правило, на гранты правительства США. Согласно их данным, Вакарчук вошел в тройку лидеров президентской гонки, лишь ненамного отставая от Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

Одновременно резко активизировались политологи и блогеры, которые инициируют бесконечные споры на тему «Чем Вакарчук лучше Порошенко?». Системная работа ведется в социальных сетях, с помощью так называемых лидеров общественного мнения. Они рассуждают о необходимости избрать «президента, не связанного с олигархами и ранее не замешанного в политической грязи».

Правда, Вакарчук был депутатом по спискам «Нашей Украины» Ющенко, однако добровольно сложил мандат. Уже почти год Вакарчук сидит в Штатах. По распространенной на Украине легенде, его «учат на президента». Никаких публичных заявлений сам он по поводу своей политической карьеры не делал, однако время от времени публикует многозначительные посты, которые все тут же кидаются обсуждать. Социологи, блогеры и нанятые «эксперты» — таковы основные методы раскрутки Вакарчука. Эффект уже есть, поскольку все свыклись с мыслью о том, что «Слава может быть президентом». Этакий вариант чешского Вацлава Гавела», — заключает Александр Зубченко.

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