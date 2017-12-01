Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Усилия по улучшению инвестиционного климата в Ростовской области принесли результат. Об этом, выступая с инвестиционным посланием в ходе V Международной конференции по внешнеэкономической деятельности в субъектах РФ, которая прошла в Ростове-на-Дону, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Donland.ru Губернатор Ростовсокй области Василий Голубев

Голубев подчеркнул, что в регионе повысилась доступность заёмного капитала для малого и среднего бизнеса. Действуют несколько региональных инструментов, позволяющих бизнесу получать займы под 5−7% годовых. В их числе — созданные с нуля региональные фонды поддержки промышленности и лизинга, обновлённое агентство поддержки предпринимательства.

По словам губернатора, в Ростовской области разработан и внедрен региональный портал закупок для малого и среднего бизнеса, на котором уже 1,3 тыс. поставщиков. Снижено по области общее количество проверок бизнеса — на 20%, на муниципальном уровне — в два раза. Действуют многофункциональные центры для бизнеса в 23 муниципалитетах.

Василий Голубев напомнил, что в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в 2017 году Ростовская область вошла в топ-20 регионов с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса, а также в двадцатку инновационных регионов России. Валовой региональный продукт в регионе за семь лет вырос, в сопоставимых ценах, практически на треть. Промышленное производство увеличилось почти в три раза. В последние годы область лидирует в России по урожаю ранних зерновых культур. Внешнеторговый оборот области в 2016 году составил 7,7 млрд долларов, в том числе экспорт — 5,5 млрд долларов, а положительное сальдо внешнеторгового оборота — 3,3 млрд долларов.

Губернатор также обозначил приоритетные задачи на 2018 год — это снижение энергозатрат для бизнеса и развитие альтернативной энергетики, создание инфраструктуры для предпринимателей и оптимизация форм господдержки бизнеса, развитие инвестиционно-привлекательных территорий и государственно-частного партнёрства, внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности и обновление госуправления.

Напомним, практика ежегодных инвестиционных посланий губернатора Ростовской области введена в 2013 году в рамках внедрения инвестиционного стандарта Агентства стратегических инициатив. Инвестиционное послание-2017 — пятое по счету — состоялось в рамках V международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации». В инвестиционном послании ежегодно подводятся предварительные итоги уходящего года и определяются основные приоритеты на очередной год.