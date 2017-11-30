Ярославль, 30 ноября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Группа быстрого реагирования ярославской службы судебных приставов начала розыск депутата муниципального совета Ярославского района Ярославской области шестого созыва Олега Жигалова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении службы судебных приставов.

Екатерина Пеунова, УФССП по ЯО Заседание муниципального совета

Избранный в 2014 году от партии «Единая Россия» Олег Жигалов имеет более одного миллиона долгов. Задолжал директор ООО «СпецКомплектСтрой» физическому лицу и в налоговые органы. Но долг отдавать не торопится.

«30 ноября группа быстрого реагирования судебных приставов выехала на заседание муниципального совета. Хотели вручить ему уведомление, но секретарь совета показала документы, что его на собрании нет и сказала, что он давно не ходит, и до него дозвониться не могут», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления службы судебных приставов Ярославской области Екатерина Пиунова.

Глава администрации Ярославского района, он же секретарь районного отделения партии «Единая Россия» Николай Золотников сказал, что не в курсе денежных проблем и графика перемещения депутата Муниципального совета.